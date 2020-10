Burkina Faso: Présidentielle de 2020 - Eddie Komboïgo dépose sa candidature

Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo a déposé ses dossiers de candidature à la présidentielle de novembre prochain, à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le mercredi 30 septembre 2020.

Au troisième jour de réception des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle de novembre 2020, l'atmosphère était des plus festives devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

En effet, munis de vuvuzelas et de sifflets, des centaines de militants et de sympathisants habillés aux couleurs du parti du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) étaient venus accompagner leur candidat, Eddie Komboïgo, pour le dépôt de sa candidature.

Soutenu par ses partisans et reçu par les agents de la CENI en charge de la réception des dossiers, M. Komboïgo a déposé ses dossiers.

Après un constat minutieux des éléments composants le dossier, les agents l'ont déclaré complet, avec à l'appui un récépissé qu'il a cosigné avec le président de la CENI, Newton Ahmed Barry. M. Barry a cependant insisté sur le fait que la réception du dossier de candidature ne présume en aucun cas sa validation.

Pour le candidat du CDP, ses dossiers étant au complet, il ne s'inquiète pas quant à leur validité. Il a indiqué rechercher le pouvoir pour servir le peuple et non pour se servir, car travailler au retour de la paix, de la cohésion sociale et également à la relance de l'économie nationale sont, entre autres, ses ambitions pour le Burkina Faso de demain.

Il a conclu que le CDP, après les évènements des 30 et 31 octobre 2014, s'est restructuré et s'est mieux organisé pour la reconquête de la magistrature suprême au soir du 22 novembre 2020.