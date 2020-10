Madagascar: AFT - L'éducation sur de bonnes bases

Ce jeudi 01 octobre 2020 à 9 Heures 30' à la salle polyvalente de l'AFT, se déroulera le lancement officiel du partenariat entre l'Alliance française d'Antananarivo et Laza Adina.

En tant qu'acteur majeur dans l'éducation, l'Alliance Française d'Antananarivo lance un partenariat avec la start-up Laza Adina. Cette collaboration permettra aux jeunes d'accéder plus facilement à des contenus pédagogiques toujours plus variés.

La crise sanitaire n'a pas réussi à freiner l'élan de l'Alliance Française d'Antananarivo. Cette institution continue en effet de remplir son rôle d'acteur majeur œuvrant dans l'éducation de tous. Elle noue ainsi un partenariat avec la start-up Laza Adina pour faciliter l'accès de ses adhérents, à toujours plus de contenus pédagogiques. Incubée par la plateforme NextA, Laza Adina est une start-up qui, via son site web, propose une large palette de contenus éducatifs : exercices, sujets-types et corrigés, fiches de révisions ou encore résumés de cours. Laza Adina s'adresse ainsi aux élèves de la classe de 3e, aux lycéens, ainsi qu'aux étudiants en cycle de Licence (L1, L2, L3). Pour accéder aux contenus proposés, il suffit de créer un compte utilisateur et de souscrire à un abonnement.

Grâce au partenariat avec cette start-up, L'Alliance Française d'Antananarivo permettra à de nombreux jeunes, de bénéficier des ressources variées et adaptées à chaque cursus, et à chaque niveau d'étude. Plus concrètement, pour bénéficier de cette réduction, il suffira aux adhérents de retirer un code auprès de l'accueil de l'Alliance Française d'Antananarivo à Andavamamba ou sur sa page Facebook. L'inscription se fera alors sur ordinateur ou smartphone connecté à internet. En outre, en plus des contenus pédagogiques proposés par les équipes de Laza Adina, les utilisateurs de la plateforme accèderont à des contenus de qualité proposés par le CIEP (Centre International d'Etudes Pédagogiques), afin de toujours améliorer leur niveau de français.