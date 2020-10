Madagascar: Football / Europa League - Dernière ligne droite pour Marco Ilaimaharitra et Abel Anicet

Des matchs décisifs pour Charleroi et Ludogorets pour les barrages d'Europa League avant la phase de groupe. Abel Anicet ne jouera pas à cause de sa blessure.

Il ne reste plus que deux joueurs des Barea en Europa League (C3), en l'occurrence Marco Ilaimaharitra et Abel Anicet. Leurs clubs respectifs joueront leur dernier match de qualification ce soir. En cas de victoire, ils fileront en phase de groupe de la C3. Pour Marco Ilaimaharitra et son club Charleroi, ils affronteront le vice-champion de Pologne, le Lech Pozna à 20h. Cette rencontre ne semble pas facile pour le Malgache et ses coéquipiers, puisque les Zèbres de Charleroi se sont qualifiés dans la douleur pour ces barrages, en venant à bout du Partizan Belgrade (2-1) au terme des prolongations ; tandis que la formation polonaise s'est imposée facilement face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol sur le score sans appel de 5 buts à 0 lors du second tour, la semaine dernière.

Pourtant, le club Charleroi est très confiant grâce à son succès en Jupiler Pro League, le championnat belge de la première division. Avec six victoires consécutives et un match nul, les Zèbres sont en tête du classement général avec 19 points. Toujours au meilleur de sa forme, le milieu de terrain des Barea a bien démarré la saison. Après des mois de convalescence à cause d'une opération de la pubalgie, il est devenu une pièce maîtresse pour Charleroi. Il est toujours précieux à son poste en montrant un véritable exemple de combativité.

Quant au Ludogorets, le champion de Bulgarie affrontera le FC Dinamo Brest pour ce match de barrage à 21h. Malheureusement, le capitaine des Barea, Abel Anicet, ne montera pas sur le terrain. Pour rappel, il souffre d'une déchirure au niveau de la cuisse gauche qui ne lui permet pas de toucher le ballon pendant trois semaines. Le coach l'a confirmé lors d'une conférence de presse en affirmant que deux de ses joueurs ne seront pas disponibles ce soir.

« Nous avons regardé leurs derniers matchs, ceux d'Europe et ceux du championnat. Ils sont des joueurs de football de qualité, forts sur le plan offensif. Mais notre objectif est de gagner et d'entrer dans les groupes de la Ligue Europa. Je veux continuer à vaincre l'équipe invitée. Le secret est l'unité de l'équipe. Il n'y a pas d'autre explication. Ce n'était pas seulement mon succès cependant, ce fut le succès de tout le club et de tous les joueurs », a annoncé Pavel Vrba.