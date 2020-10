Gabon: La SEEG améliore la déserte en électricité à Mindoubé 1

C'est ce mercredi 30 septembre que la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) a procédé à la livraison des travaux de renforcement, d'extension et de sécurisation du réseau d'électricité du quartier Mindoubé 1 et ses environs dans le 5eme arrondissement de la commune de Libreville

Dans le cadre de la mise en exécution son plan d'urgence 2020, la SEEG vient de répondre à une demande très forte des populations du 5eme arrondissement zone de Mindoubé 1 dite " poubelle". L'évolution de la demande dans ce quartier de la capitale gabonaise, a mis en évidence, la nécessité pour Dame SEEG, de réaliser des actions essentielles sur le réseau en terme de renforcement palliatifs des postes en contraintes, d'exécution, de sécurisation et rapprochement des compteurs des habitations.

C'est une situation qui vient soulager les populations de cette zone, en témoignent ces derniers qui voyaient leurs compteurs postés à plus 2 kilomètres de leur lieu d'habitation."Nous ne pouvons qu'être heureux de ce que fait la société énergie et d'eau de notre pays. C'est vrai que nous l'attendions depuis des lustres,mais comme on le dit,mieux vaut tard que jamais. Nous sommes satisfaits" a témoigné un habitant de ce quartier du 5è arrondissement de Libreville.

Guy Noël Ondo Ekomy, Chef de Division électricité à la SEEG, a expliqué la mise en œuvre de ces travaux qui ont consisté à l'extension du réseau HTA sur un linéaire de 600 mètres, la construction d'un réseau BT sur un linéaire de 300 mètres, la création d'un poste HTA/BT de 400 KVA, et le transfert de 150 branchements existant.

L'on peut noter qu'à ce jour, près de 2500 personnes sont immédiatement impactées par ces travaux. Lesquels travaux permettront à terme, l'accès au service public de l'électricité à 5500 personnes au total.