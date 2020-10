Cameroun: Couverture - L'avant-scrutin des médias

Des organes de presse aménagent progressivement des espaces consacrés à l'information sur l'évènement du 6 décembre prochain.

A la Une de plusieurs tabloïds cette semaine, des noms et profils engagés dans la compétition électorale du 6 décembre prochain. Des journaux se sont penchés sur l'actualité autour des élections régionales, chacun y allant à son style. Au quotidien Mutations, « c'est un sujet majeur de l'actualité politique. Pour le moment, nous le traitons dans nos pages politiques. Des rubriques spécifiques et un espace dédié seront conçus dans les prochaines semaines », explique son directeur de publication, Georges Alain Boyomo. D'autres supports comme L'œil du Sahel, Ouest Echo, La Gazette du Noun, spécialisés dans le traitement de l'information à caractère régional, voient à cette échéance, une grande aubaine. Pour Jonas Ndayou, directeur de la publication de La Gazette du Noun, « il s'agit d'une sorte d'élection locale, parce que les élus sont issus des délégués des départements et du commandement traditionnel. Ce qui présente un grand intérêt pour nos lecteurs qui veulent savoir qui seront leurs représentants au niveau des conseils régionaux ».

Les régionales charrient aussi beaucoup d'intérêts et d'attentions dans les organes de presse audio-visuelle. En raison de son caractère nouveau, premier rendez-vous du genre, mais surtout de son déroulement et du contexte. « La Rédaction traite ce sujet de manière assidue. Nous avons le devoir l'informer et surtout d'éduquer. Les éditions d'informations consacrent des tranches à cela, en attendant des programmes spécifiques qui interviendront à un mois de l'élection. Nos émissions de débat accordent également la place à ce sujet », indique Eric Tchouakeu, chef de la chaîne de la Radio Tiemeni Siantou, émettant à Yaoundé. Il sera question, dit-on à la RTS, d'aménager des tranches spécifiques d'informations, en mettant l'accent sur l'aspect pédagogique. Concrètement, la mise en place des régions est un pilier important du processus de décentralisation. A ce titre, il est important que les citoyens sachent comment cet organe fonctionne, et comment il prendra en compte leurs préoccupations, pour un développement local harmonieux.

Les télévisions ne sont pas à la traîne. Les débats vespéraux et dominicaux à Equinoxe Tv, Canal 2 International ou Vision 4 font des régionales, un sujet crucial de leurs menus respectifs. Les panélistes s'intéressent notamment à la contribution de ce vote au processus d'apaisement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Car, au lendemain du 6 décembre prochain, l'on devra vivre l'avènement de la « House of divisional representatives » et la « House of Chiefs » deux chambres de l'Assemblée régionale. C'est l'un des éléments du statut spécial conféré à ces deux régions, à l'issue du Grand dialogue national.