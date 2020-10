Sénégal: Ghc/Ler - Me El Hadji Diouf passe le témoin à Cheikh Mouhammadou Bassirou Sarr

Réunis ce mardi, les responsables du groupe Hors Coalisés/Liberté et responsabilité ont choisi leur nouveau coordonnateur. Me El Hadji Diouf a passé le témoin à Cheikh Mouhammadou Bassirou Sarr qui devient le nouveau coordonnateur de ces partis politiques hors coalition membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Cheikh Mouhammadou Bassirou Sarr est le nouveau coordonnateur du Groupe des Hors coalisés/Liberté et responsabilité Ghc/Ler, structure regroupant des partis membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

C'est la principale décision sortie de leur réunion tenue ce mardi 29 septembre 2020. «Conformément à son agenda semestriel, le poste de coordinateur a été soumis au principe de la rotation.

Dans les règles de l'art, Me El Hadji Diouf a passé le témoin à Cheikh Mouhammadou Bassirou Sarr qui a été élu debout et par acclamation par la conférence des leaders dans une atmosphère démocratique, faite de cordialité et surtout marquée par le sceau du binôme structurant, Liberté et Responsabilité, qui fonde l'existence de ce groupe», lit-on dans leur déclaration parvenue hier à la rédaction.

Auparavant, les leaders de Ghc/Ler ont salué le bilan très positif du coordonnateur sortant qui a abattu un travail appréciable en dépit du contexte pandémique limitant.

À l'actif de Me El hadji Diouf, ces partis hors coalisés ont listé un leadership collectif renforcé, une visibilité accrue et de fortes propositions résilientes, ainsi qu'une participation financière remarquable dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, «toutes actions qui ont accru le coefficient de crédibilité de Ghc/Ler au sein de l'opinion publique nationale et internationale».

Au titre des décisions internes, le vice-coordonnateur Papa Mody Sow a cédé son poste à Ousmane Thiogane.

Tout en réitérant son engagement au service du groupe et au renforcement de sa présence dans le champ politique, le nouveau coordonnateur, qui a magnifié l'extraordinaire travail de ses prédécesseurs (Yoro Ba, Waly Fall et Me Elhadji Diouf), a reçu mandat de préparer le séminaire d'évaluation de la collaboration avec Benno Bokk Yaakaar.

À l'issue de ce séminaire, annonce le Ghc/Ler, une lettre sera adressée au Président Macky Sall, chef de la majorité présidentielle, pour une meilleure articulation verticale des rapports politiques.