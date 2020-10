Togo: Nathaniel Olympio est préoccupé par autre chose

Le message de félicitations publié par l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf (16 janvier 2006 - 22 janvier 2018) suite à la nomination de Victoire Sidémého Dzidudu Tomégah Dogbé, a provoqué une réaction chez le président du Parti des Togolais.

Devenue première femme Premier ministre dans l'histoire du Togo dès le 28 septembre 2020, déjà le 29, Victoire Tomégah Dogbé fut congratulé par Ellen Johnson Sirleaf via twitter « Sachez que les femmes d'Afrique et du monde entier célèbrent votre réussite et soutiennent votre succès », a-t-elle écrit.

Hier mercredi, le président du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio, a saisi l'opportunité pour étaler ses impressions concernant la publication. « Cette réalisation attendue reste éclipsée par le régime dictateur du Togo », a-t-il déclaré.

En dénonçant la non limitation des mandats qui est toujours d'actualité, il ajoute : « Les femmes et les hommes de toute l'Afrique de l'ouest se battent toujours et la première étape consiste à mettre fin aux trois mandats qui continuent à prévaloir ».

Malgré que Mme Tomégah Dogbé soit la première femme à occuper ce poste, elle ne rassure pas la totalité des Togolais car selon les observateurs, elle a failli dans l'accomplissement de ses nombreuses tâches auparavant.