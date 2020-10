Congo-Brazzaville: Kouilou - Clôture des travaux de la 10e session ordinaire du Conseil départemental

Commencés le 21 septembre, les travaux de la 10e session ordinaire administrative du conseil départemental du Kouilou se sont achevés mercredi 30 septembre à Loango sous la direction du président de cette institution, Alexandre Mabiala. Il était accompagné du préfet de ce département Paul Adam Dibouilou, des conseillers départementaux et d'autres autorités civiles et militaires du Kouilou

Pendant dix jours les conseillers départementaux du Kouilou ont examiné au total 14 affaires, notamment le projet de création d'une chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de pêche et des métiers dans le département du Kouilou ; le projet de délibération portant élaboration du programme local de valorisation culturelle dans le département du Kouilou ; le projet de délibération portant création d'un site touristique intégré à Bas-Kouilou ; le projet de délibération portant délocalisation du cimetière public de communauté urbaine de M'vouti, etc.

Clôturant les travaux de cette rencontre, Alexandre Mabiala a rappelé qu'en adoptant les dispositions de création d'une chambre consulaire du Kouilou, les conseillers départementaux confèrent au développement économique de leur département, à la mise en œuvre d'un développement intégré des chaines de valeurs agricoles, l'annonce d'une ère nouvelle pour l'essor économique, l'agriculture et la formation des jeunes aux emplois.

L'adoption d'une politique permanente, poursuit l'orateur, et active favorisant la création des entreprises ou l'installation des investisseurs, l'instauration d'un dialogue structuré et constructif entre le secteur privé et la collectivité locale dans un cadre de travail approprié pour une action suivie au quotidien, la garantie d'un accompagnement multisectoriel et multiforme permanent des acteurs économiques du Kouilou, des très petites aux grandes entreprises. C'est cela la raison d'une investigation véritablement scientifique qui va être engagée, suite au vote de la délibération dont le terme n'est autre que la création d'une chambre consulaire locale.

« En somme, la passion du président Denis Sassou N'Guesso pour la paix, la sécurité, la cohésion nationale, la diversification de l'économie, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la formation qualifiante, une diplomatie dynamique, une meilleure offre des soins de santé, l'amélioration de la qualité de vie du peuple congolais, aujourd'hui, la décentralisation, n'a pris aucune ride. Et, l'ambition du président de la République à faire du Congo un pays émergent demeure ferme et inflexible ; afin d'aller vers l'édification d'une société équitable et fraternelle », a-t-il signifié.