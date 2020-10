Congo-Brazzaville: Energies renouvelables - 500 000 emplois créés en 2019

Le secteur des énergies renouvelables a généré 500 000 nouveaux emplois en 2019, portant à 11,5 millions le nombre de professionnels.

Le solaire et les biocarburants sont les principaux fournisseurs d'emplois avec respectivement 3,8 millions et 2,5 millions de personnes employées. Cette année, le nombre d'emplois pourvu par le sous-secteur a atteint 11,5 millions, selon le « Renewable Energy and Jobs-Annual Review 2020 » publié par l'Agence internationale de l'énergie renouvelable (Irena) le 29 septembre.

La technologie solaire préserve sa place de leader avec 3,8 millions d'emplois, dont 3,1 millions sont concentrés en Asie. La région a, en effet, ajouté 55 GW sur les 97 GW de nouvelles centrales solaires construites l'année dernière. Le nombre d'emplois dans le secteur solaire a connu une croissance de 4 % l'année écoulée.

L'Afrique a, quant à elle, fourni 3,7 % des emplois du secteur solaire photovoltaïque en 2019. Environ 372 000 emplois en Asie et Afrique ont été créés par le solaire hors réseau.

Le second gros pourvoyeur est le secteur des biocarburants avec 2,5 millions d'emplois. La plupart de ceux-ci sont concentrés dans la chaîne de valeur agricole et les pays les plus importants sont le Brésil, la Colombie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande.

L'hydroélectricité fournit près de 2 millions d'emplois et l'éolien 1,2 million.

Selon l'Irena, 32 % des emplois du secteur des énergies renouvelables sont détenus par des femmes, une proportion supérieure aux 21 % du secteur des énergies fossiles.

L'Agence affirme également qu'une relance post-covid ambitieuse permettrait la création de 5,5 millions emplois supplémentaires dans le secteur au cours des trois prochaines années.