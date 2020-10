Congo-Brazzaville: Affaires - Le Congo représenté aux Rencontres internationales des partenariats publics-privés

Conduite par le ministre d'État Gilbert Ondongo en charge de l'Economie, la délégation congolaise participe aux assises de la treizième édition des Rencontres internationales des partenariats publics - privés » (RIPPP) qui se tiennent du 30 septembre au 1er octobre.

Cette édition se déroule dans le contexte de la crise sanitaire liée à la covid-19. Les organisateurs ont retenu l'hypothèse des rencontres en présentiel limitées, pour cause de fermeture des frontières de certains pays et régions, d'une part, et des rencontres virtuelles, pour permettre la mise en valeur de la plateforme virtuelle E-RIPPP, et la participation des délégations ne pouvant faire le déplacement, en provenance des pays à très haut risque, d'autre part.

La délégation congolaise ayant opté pour le présentiel limité, elle aura en ligne de mire de cette participation le lancement de l'Infraweek et autres rencontres avec les décideurs publics, partenaires techniques et investisseurs, la préparation du Symposium de Brazzaville, tel qu'il ressort de la Convention de partenariat liant le CEPROD et le Club des partenariats publics - privés (Club PPP) de France, établie en 2019 et formalisée en janvier 2020.

En marge des assises des RIPPP et des engagements confirmés, entre le 5 et le 9 octobre, la délégation aura à modifier son agenda et rencontrera, en France et en Suisse, des partenaires désireux d'accompagner le Congo.

Le ministre d'État congolais en charge de l'Économie, outre les différentes séances de travail prévues, aura à intervenir en tant que président du Programme de réformes économiques et financières de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (PREF-CEMAC).

Ces rencontres constituent, depuis 2007, une plateforme de travail et d'intermédiation, pour l'écosystème des décideurs publics, opérateurs et investisseurs privés, en France comme à l'international. Bénéficiant de la participation active, et en présentiel, de nombreuses institutions publiques et délégations étrangères porteuses de projets en PPP, elles sont un lieu d'échange et de mutualisation des perspectives d'investissement public, économique et territorial.

Elles attirent chaque année de nombreuses délégations étrangères de très haut- niveau, essentiellement en provenance d'Afrique, qui viennent s'informer sur le sujet des PPP et échanger sur les bonnes pratiques internationales.

A propos de la préparation du « Symposium sur les partenariats publics - privés en République du Congo », prévu à Brazzaville, en décembre 2020, le CEPROD vise comme enjeux, la capitalisation, le dépassement, l'innovation de la coopération économique bilatérale et décentralisée historique existante entre les États et acteurs (publics et privés) du Congo et de France.