Mozambique: Leadership énergétique africain - Filip Nyusi désigné personnalité de l'année 2020 en Afrique

Après le président sénégalais, Macky Sall en 2019 et le secrétaire général de l'OPEP, Mohammed Sanusi Barkindo en 2018, le président du Mozambique, Filip Nyusi sera désigné personnalité de l'année 2020 en Afrique.

L'annonce a été faite, le 30 septembre par le groupe Africa Oil and Power, une institution œuvrant dans le domaine de promotion du leadership énergétique africain.

En effet, selon les organisateurs, ce prix est décerné à des personnes exceptionnelles qui font preuve d'un véritable leadership et d'une pensée innovante en guidant leur pays ou organisations vers le développement harmonieux du secteur mondial de l'énergie. Ainsi le choix porté sur le président mozambicain se justifie, selon Africa Oil and Power par le fait qu'il a mis en œuvre plusieurs projets gaziers pour conduire son pays vers le développement. Car, ces projets une fois exploités représenteront trois fois le produit intérieur brut du pays. Parmi ces projets se trouve celui de Rovuma LNG dirigé par Exxon évalué à vingt-trois milliards de dollars et le projet Coral FLNG qui devrait produire le gaz en 2022.

« Filip Nyusi a guidé le Mozambique à travers des défis incroyables et mène le pays vers la réussite économique. Ceci s'illustre par le fait que les projets gaziers de plusieurs milliards de dollars qui transforment l'économie du Mozambique et conduisent les populations vers la prospérité et le progrès sont en cours », souligne Africa Oil and Power avant de reconnaître que Filip Nyusi a mis son pays sur la voie de la diversification économique et de la sécurité énergétique.

« Le président Filip Nyusi a travaillé dur pour créer un environnement qui garantit qu'une industrie gazière créera des emplois, stimulera l'esprit d'entreprise, protègera notre environnement, diversifiera notre économie au profit de tous les citoyens et généra des revenus indispensables », a déclaré le responsable de la chambre mozambicaine du pétrole et du gaz, Florival Mucave.