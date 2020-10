Cameroun: Manifestations contre les institutions - Ngaoundéré donne de la voix

Les jeunes et femmes du chef-lieu de la région de l'Adamaoua ont organisé une marche de protestation mardi dernier à Ngaoundéré.

La fine pluie qui s'est abattue dans la matinée de mardi n'a pas découragé les jeunes et les femmes de la ville de Ngaoundéré. Ils ont arpenté les rues afin de protester contre les appels à la déstabilisation des institutions républicaines. Sur les banderoles qu'ils brandissaient, on pouvait lire : « non à la déstabilisation du Cameroun, oui au développement et au partenariat gagnant sans ingérence », « l'Adamaoua derrière le chef de l'Etat pour l'avancement du Cameroun », ou encore « l'Adamaoua dit non à la déstabilisation du Cameroun ».

A la fin de leur parcours, les citoyens camerounais de Ngaoundéré ont marqué un temps d'arrêt à l'esplanade des services du gouverneur. Dans son discours, Abbo Aboubakar, à l'origine de cette marche, a rappelé l'objectif de cette initiative. « On marche pour protester contre la déstabilisation de notre pays en général et de l'Adamaoua en particulier. On condamne ces manifestations contre nos institutions. J'encourage tous les jeunes ici présent à ne pas se laisser tenter par ces personnes qui veulent les utiliser dans la déstabilisation leur pays. Il faut qu'ils réfléchissent sur les moyens de développement de leur pays avant tout », a-t-il relevé.

Kildadi Taguieke Boukar, le gouverneur s'adressant aux femmes et aux jeunes, a déclaré à son tour : « nous prenons acte de l'action que vous venez de poser. Vous venez d'apporter un refus ferme et total à l'annonce du 22 septembre 2020. Je voudrai relever votre sens du patriotisme, votre loyauté vis-à-vis des institutions de la République. Vous avez montré que le pays n'a pas besoin de désordre. Car, il est engagé dans la voie de l'émergence, du progrès, de la prospérité, du vivre ensemble et de l'intégrité nationale ».