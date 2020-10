Soudan: Dr Konda - Les efforts se poursuivront pour parvenir à une paix globale

Khartoum — Le conseiller du Premier Ministre pour les affaires de paix, le Dr Gumaa Konda a déclaré que des délégations continuent d'arriver à Juba, capitale du Soudan du Sud, en provenance de Khartoum et d'autres États, en particulier du Darfour, du Nil bleu et du Kordofan du sud considérées comme des parties prenantes de l'accord de paix entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire, qui doit être signé samedi prochain.

Dr Konda s'attend à une large participation à la cérémonie de signature de l'accord de paix à Juba, en particulier de la part de l'IGAD et des pays voisins et frères qui ont contribué au processus de paix à ses différentes étapes, notamment le Tchad, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie en plus d'autres pays.

Il a souligné que l'occasion est considérée comme la preuve que le Soudan est en train de passer du stade de non-paix et non-guerre qu'il a connu sous le régime déchu à celui du début d'une paix globale, ajoutant que les efforts continueraient à parvenir à une paix globale en faisant le reste des mouvements de lutte armée se joignent au processus, ce qui est attendu dans la période à venir.