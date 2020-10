Soudan: Arman - L'accord de paix fera un virage stratégique pour achever les tâches de la révolution

Khartoum — Le chef adjoint du Mouvement Populaire-Nord - Front révolutionnaire, M. Yasser Arman a confirmé que la signature de l'accord de paix apporterait un changement stratégique dans l'achèvement des tâches de transition et de la glorieuse révolution de décembre.

Arman a déclaré dans un communiqué de presse dans la ville de Juba, la capitale de l'État du Soudan du Sud, que la question de la paix est un problème majeur pour les martyrs et le peuple, en plus d'être un problème majeur pour l'économie, les relations étrangères et la stabilité politique. Arman a comparé ce qui a été accompli dans le dossier de la paix au déplacement d'une montagne stagnante, faisant allusion à cet égard qu'il existe un certain nombre de mouvements de lutte armée réunis en un seul accord de paix que le régime précédent n'avait pas été en mesure de réaliser en trente ans.

Arman a souligné que ce qui se passe maintenant ouvrirait grande la porte pour achever le processus de paix une fois pour toutes et instaurer un nouveau virage dans la phase de transition, appelant à l'utilisation de la paix de manière stratégique et non tactique pour dessiner de nouvelles caractéristiques et trouver un bloc fort, efficace et solidaire pour la phase de transition.

Il a également appelé à la nécessité de se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie des gens , de l'économie et la tendance à rendre le visage productif de la campagne soudanaise.