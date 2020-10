Sud-Soudan: Une délégation avancée pour les célébrations de la paix arrive à Juba

Juba — Une importante délégation soudanaise est arrivée jeudi à Juba, la capitale de la République du Soudan du Sud, en tant que délégation avancée pour participer aux célébrations de la signature finale de l'accord de paix soudanais.

La délégation comprend un grand nombre de ministres, des représentants des Forces de la liberté et du changement, des cadres et des hommes politiques, des hommes d'affaires, des artistes, des représentants des médias et des militants.

La signature finale de l'accord de paix a lieu le 3 octobre courant, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement et d'une présence internationale et régionale en plus d'une présence de haut niveau du gouvernement de transition soudanais dirigé par le président de Conseil de la souveraineté de transition, Lt-Gen Abdel-Fattah Al-Burhan et son adjoint Lt-Gen Mohamed Hamdan Daglo aux côtés du Dr Abdullah Hamdouk, le Premier ministre.

L'accord de paix a été signé avec les initiales le 30 août à Juba en présence du parrain des négociations de paix au Soudan, le président sud-soudanais Salva Kiir Mayardit et cette décision a été accueillie avec un large soutien international et régional.