Algérie: Prise en charge les personnes âgées - L'engagement de l'Etat renforcé dans le cadre de la révision de la Constitution

Oran — La ministre de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a souligné, jeudi à Oran, que l'engagement de l'Etat à prendre en charge les personnes âgées et leur intégration dans la vie sociale sera renforcé dans le cadre de la révision de la Constitution proposée au référendum le 1er novembre prochain.

Mme Krikou, qui était accompagnée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a indiqué à l'ouverture de la journée d'étude sur "la prise en charge médicale et sociale des personnes âgées", à l'occasion de la journée mondiale de cette frange célébrée le 1er octobre de chaque année, que l'engagement de l'Etat à prendre en charge des personnes âgées, leur aide et leur intégration dans la vie sociale représente un devoir moral et humain hérité et sera érigé en principe constitutionnel dans le cadre de la révision de la Constitution proposée au référendum".

La ministre a salué les efforts consentis par les cadres du secteur, à l'instar de ceux chargés des centres de prise en charge des personnes âgées dans la protection de cette frange, notamment à travers les mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Un documentaire a été projeté à l'occasion, abordant la prise en charge médicale et sociale des personnes âgées au niveau des centres relevant du ministère de la Solidarité nationale, à l'ère de la pandémie du Covid-19. En outre, des médecins et des infirmiers travaillant dans ces centres ont été honorés.

A partir de la maison des personnes âgées de la commune d'Oran, Mme Krikou et M. Abderrahmane Benbouzid ont procédé au lancement d'une caravane médicale de solidaire au profit des personnes âgées vivant seules.

D'autre part, Mme Krikou a insisté sur la nécessité d'entreprendre des campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein à destination des femmes des zones d'ombre, notamment à travers les cellules de proximité, dans le cadre du "mois rose".

Par ailleurs, une exposition a été organisée au profit des jeunes porteurs de projets financés dans le cadre du micro-crédit, de même qu'une cérémonie de remise de cadeaux aux personnes âgées de cet établissement.

A la clinique spécialisée en orthopédie et rééducation fonctionnelle des victimes des accidents de travail à haï "Bouâmama", la ministre a appelé à renforcer la coordination entre les secteurs de la santé, du travail et de la solidarité nationale pour la prise en charge des handicapés et leur réinsertion dans la vie sociale et économique, tout en exprimant son souhait que cette clinique spécialisé participe à la prise en charge des handicapés et leur insertion.