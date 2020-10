Maroc: ONU - L'appui du Maroc à la République centrafricaine ne s'est jamais démenti (M. Bourita)

Nations — Unies (New York) - L'appui du Maroc à la République Centrafricaine (RCA) ne s'est jamais démenti, même au plus fort de la crise dans ce pays, a affirmé, jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'occasion de la deuxième réunion ministérielle dédiée à la RCA, en marge de la 75è session de l'Assemblée générale des Nations-Unies.

Le Maroc, qui assure la présidence de la configuration République Centrafricaine de la Commission de la consolidation de la paix de l'ONU, entretient des "relations historiques" avec la République Centrafricaine, et ces liens continuent de se renforcer au fil des années, "grâce à un partenariat solidaire, concret et multiforme", a souligné M. Bourita lors de cette réunion co-présidée par le président de la RCA, Faustin Archange Touadéra, le président de la Commission de l'Union Africaine, Mouassa Faki Mahamat, et le président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo.

Le ministre a rappelé que le Royaume a été le premier pays à envoyer ses casques bleus sous la bannière de l'ONU, et ce, avant même la création de la mission onusienne de paix en RCA, la MINUSCA, précisant qu'aujourd'hui, près de 750 hommes et femmes sont déployés au sein de cette mission, et jouissent de la confiance et du respect des populations locales.

"Le Maroc restera, comme il l'a toujours été, aux côtés du Gouvernement et du Peuple de la République Centrafricaine sœur dans sa quête résolue de stabilité et de prospérité durables", a assuré M. Bourita, lors de cette rencontre de haut niveau tenue trois mois avant l'organisation des élections présidentielles et législatives et plus d'un an et demi après la signature de l'Accord politique pour la paix et la stabilité en RCA (APPR), le 06 février 2019.

La réunion ministérielle a aussi eu pour objectif de faire le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet Accord politique, d'échanger avec tous les partenaires sur les principaux défis qui restent à relever et de souligner l'importance des interventions dans les domaines de développement et de l'action humanitaire, indispensables pour pérenniser les efforts de paix et de stabilisation.

M. Bourita a souligné que la Configuration République Centrafricaine demeure mobilisée pour soutenir le gouvernement centrafricain, dans ses efforts de consolidation de la paix, précisant que depuis la dernière réunion de Haut niveau du 26 septembre 2019, les travaux de la Configuration se sont focalisés principalement sur la préparation des élections et la mise en œuvre de l'Accord de paix.

Et d'ajouter que la Configuration continuera à mobiliser et plaider pour les autres aspects importants du processus électoral à venir, notamment la nécessité d'assurer une sécurité optimale afin de permettre aux centrafricaines et centrafricains en âge de voter, de s'acquitter de leur devoir dans les meilleures conditions.

Il faudra, en outre, continuer à mobiliser les bailleurs de fonds, les partenaires de la RCA ainsi que les pays voisins, afin de garantir le vote des personnes déplacées et des réfugiés, qui constituent une part non négligeable des votants, a plaidé le ministre.

"La réussite des prochaines échéances électorales est un véritable défi, de par ses dimensions politique, sécuritaire, financière et sanitaire. C'est pourquoi toute la communauté internationale, ainsi que les bailleurs de fonds, sont plus que jamais appelés à se mobiliser pour financer les 9 millions de dollars qui manquent toujours et, ainsi, permettre ensemble la tenue des élections dans un environnement apaisé", a insisté M. Bourita.

Evoquant, par ailleurs, la situation humanitaire en RCA qui a été impactée par la COVID-19, le ministre a noté que le pays requiert un engagement renouvelé de la communauté internationale pour pallier au gap de financement urgent du plan de réponse humanitaire.