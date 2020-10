Angola: Ramiro Barreira réélu à la tête de la FADM

Luanda — Avec sept voix pour, aucune contre et aucune abstention, Ramiro Barreira a été réélu mercredi à la présidence de la Fédération angolaise des sports motorisés (FADM).

Dans une seule liste, le responsable a été confirmé comme chef de l'organe pour le quadriennal 2020/24.

Barriera mise sur la continuité en gardant la plupart des membres de la direction sortante.

La création d'un organisme plus fonctionnel dans l'organisation administrative, la réalisation des travaux plus proches des associations et affiliés font partie de son plan d'action.

Dans la direction, Ramiro Barreira aura dix vice-présidents pour les secteurs d'automobile, du karting, de la moto, du motocross, du rallye cross-country, de la communication et du marketing, du moto-tourisme, du drag et drift, des sports féminins, des sports vertueux, en plus d'un secrétaire général.

La Fédération angolaise de football en salle a également procédé le mercredi à l'acte de renouvellement de mandat, dont le vainqueur a été Manuel Silvestre (liste B), avec 26 voix contre 14 du sortant, Noé Alexandre (liste A).

Le nouveau leader du futsal en Angola soutient son programme d'action avec l'idée de dynamiser et de donner à la FAFUSA de nouvelles façons de fonctionner et de promouvoir le sport sur tout le territoire national.