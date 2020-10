Angola: REMPE compte plus de 7 mille entreprises dans le pays

Luanda — Sept mille 650 entreprises ont été interviewées à travers le pays, dans le cadre du Processus de recensement des entreprises et des établissements (REMPE), en cours depuis mars dernier, a annoncé ce jeudi, à Luanda, le directeur adjoint de l'Institut national des statistiques (INE), Paulo Fonseca.

S'exprimant lors de l'habituel Briefing biennal hebdomadaire du Ministère de l'Economie et de la Planification (MEP), il a souligné que le recensement devrait être achevé dans la première moitié de ce mois.

En ce moment, la collecte d'informations est en cours, avec 65 équipes quotidiennes sur le terrain, avec 30 entretiens par équipe de quatre enquêteurs.

Le processus se déroule en trois phases, dont la première n'a eu lieu qu'à Luanda, avec l'enregistrement, fin juillet 2020, de 48 mille entreprises et établissements, suivi, par la suite, dans les 17 provinces restantes, depuis août.

Le recensement a pour objectif de permettre la mise à disposition des informations des entreprises et des établissements dans le fichier unique des entreprises, afin de conseiller et d'aider à la décision du ministère de l'Économie et de la Planification.

Un autre recensement est l'agro-élevage, dont le processus de préparation a duré 18 mois, qui dans la première phase a été effectué dans plus de 25 mille villages et 3.200 zones urbaines et périurbaines, réalisant 312 mille entretiens, soit 63% ou 197 mille.