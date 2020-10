Congo-Kinshasa: Musique - Extra Musica en concert à Kinshasa

L'emblématique guitariste - chanteur du Congo Brazzaville, Roga Roga et son orchestre Extra Musica livreront un méga concert ce 3 octobre au Village Chez Ntemba, à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

C'est un retour sur scène de l'artiste sur le sol rd-congolais depuis plus d'une décennie. Il promet, à cet effet, d'égailler le public avec son savoir-faire artistique, à travers un spectacle riche en musique et en danse, mais aussi de montrer sa perspicacité dans cette arène où tout n'est point acquis mais dans lequel il faut rester fort et endurci.

Virtuose de la guitare et talentueux chanteur, Roga-Roga est un vrai passionné de scène. Il sait concilier le son, la danse et l'humour mais aussi créer une symbiose entre son public et lui.

Malgré les départs de plusieurs de ses artistes musiciens, dans le fonctionnement quotidien d'Extra Musica Zangul, Roga Roga reste debout sur sa direction et accroche toujours les amoureux de la rumba congolaise et du ndombolo éparpillés à travers la planète.

10 dollars américains(6000fcfa) en droit d'entrée ordinaire et l'espace VIP à 30 dollars américains(20.000fcfa), tels sont les prix prévus pour accéder au concert.

Rappelons Roga Roga, né Ibambi Okombi Rogatien, a un parcours exceptionnel de par sa qualité de guitariste, auteur-compositeur, interprète et chanteur. Il a, à son actif, plusieurs titres et albums plébiscités par les mélomanes du Congo et d'ailleurs notamment « Sorcellerie (Kindoki) », « Contentieux », « Oyo ekoya eya » ..., L'artiste a présenté en mars dernier de son EP de 4 titres intitulé « Patati Patata » et mis en ligne une compilation regroupant 9 de ses meilleurs morceaux.

Roga Roga est depuis 2010 chevalier dans l'ordre du mérite congolais, pour sa contribution énorme à l'émergence et défense de la musique congolaise sur la scène internationale.