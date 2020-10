Congo-Brazzaville: Théâtre - Gode Serge « Dieudonné Niangouna m'a beaucoup marqué »

interview

Metteur en scène Ivoirien et directeur de la compagnie Allissô Théâtre Groupe, Gode Jean Serge œuvre pour la promotion du théâtre à travers des spectacles qui se nourrissent d'un dialogue avec la danse contemporaine, les arts plastiques et le numérique. Nous l'avons rencontré.

Comment êtes-vous devenu artiste professionnel ?

J'ai d'abord été dans une université artistique en l'occurrence l'Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle (INSAAC) à Abidjan où j'ai obtenu un master en pratique théâtrale. J'ai ensuite eu le privilège de travailler aux côtés des artistes du continent tels qu'Assande Fargas, Yaya Mbilé et Dieudonné Niangouna. Ces artistes m'ont considérablement influencé et ont fait de moi le créateur que je suis. J'ai également participé à de nombreux stages et ateliers internationaux dont le programme Labo Elan organisé par les Récréâtrales à Ouagadougou. Toutes ces différentes expériences ont été fondamentales pour moi pour devenir un artiste professionnel.

Parlez-nous un peu des grands moments qui ont marqué votre parcours artistique ?

L'un des plus grands moments de mon parcours artistique a été ma rencontre avec le comédien Assande Olivier et le scénographe Kouadjo Ouitin Charles. Nous avons fondé ensemble la Compagnie Allissô Théâtre Groupe et nous collaborons depuis 2014 sur de nombreux projets.

La découverte des écrits du dramaturge Koffi Kwahulé m'ont énormément bouleversé au niveau artistique. Le fait d'avoir travaillé avec le dramaturge et metteur en scène congolais Dieudonné Niangouna a été également l'un des moments les plus marquants de ma vie d'artiste.