Congo-Kinshasa: Extra Musica en concert à Kinshasa - Roga Roga débarque dans quelques heures

L'arrivée du chanteur est confirmée et le programme mis en route est dévoilé en prévision de cette grande première sur la rive gauche du fleuve Congo, lui et son groupe sont à l'affiche la nuit de ce samedi 3 octobre au Village chez Ntemba.

L'orchestre mythique de Brazzaville et son célèbre leader vont livrer leur tout premier concert live à Kinshasa. Ce show annoncé depuis quelque temps déjà avec quelques banderoles flottant ci et là sur quelques artères de la capitale se tiendra ce week-end. Ce sera aussi une grande première pour l'espace culturel du centre-ville, Village Chez Ntemba. Lui qui enchaîne les concerts depuis sa réouverture suite au déconfinement, après quatre mois d'inactivité, entre fin mars et fin juillet, ouvre ses portes à la première formation musicale de l'autre côté du fleuve, la nuit de ce samedi 3 octobre. Extra Musica a ce privilège, on l'espère, d'être le précurseur d'une ère nouvelle d'échange musical avec les productions d'autres groupes de Brazzaville à Kinshasa.

Roga Roga a d'ores et déjà fait savoir que sa traversée du fleuve Congo aura lieu dans la matinée de ce vendredi 2 octobre. Il foulera le sol kinois à quelques encablures du lieu de son concert, à 10 heures. Ce qui lui donnera largement le temps de tenir une conférence de presse au Restaurant-bar-lounge The First MK toujours dans le périmètre avoisinant le lieu de sa production. Le face-à-face du chanteur avec les médias de la place est prévu à 14 heures.

Une répétition publique

Décidé à ne se donner aucun répit quitte à s'assurer d'offrir un spectacle de choix aux mélomanes et fanatiques qu'il compte à Kinshasa, Roga Roga a programmé une répétition à la suite de sa conférence de presse. Il n'aura assurément pas beaucoup de temps pour souffler avant de passer à cette ultime répétition qui se tiendra à moins de 24 heures du show. Il nous revient que l'artiste a fait le choix d'offrir en pâture son orchestre en organisant une répétition publique à 17 heures chez Kally Monduka, non loin du Rond-point Huileries, sur l'Avenue Croix-Rouge. De quoi mettre en condition Extra Musica pour lui permettre de se faire une idée assez nette du public kinois. C'est fait à dessein dans l'heureuse perspective d'appâter de nombreux mélomanes du coin et leur donner envie de prendre part au concert du lendemain dont ils auront un aperçu. À coup sûr, Roga Roga fera en sorte de mettre l'eau à la bouche aux spectateurs de façon à les décider à participer à sa grande première à Kinshasa qu'il veut mémorable, sachant que la première impression passe toujours pour la meilleure.

La journée de samedi va commencer en fin d'après-midi pour Extra Musica. En effet, l'orchestre a prévu de faire sa balance à partir de 16 heures. Sa montée sur scène est, quant à elle, programmée à 20 heures. Bienvenue donc à Roga Roga dont le répertoire est apprécié à Kinshasa où l'artiste est loin d'être un inconnu. Ce, quoiqu'il n'ait pas souvent eu l'occasion de s'y produire.