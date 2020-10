Rwanda: Les enfants de Paul Rusesabagina sollicitent un soutien international

De Washington à Bruxelles, les enfants de Paul Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, se mobilisent et en appellent à plus de soutien international pour leur père détenu à Kigali.

Paul Rusesabagina, connu pour avoir sauvé pendant le génocide plus de 1 200 personnes, aujourd'hui opposant, est détenu depuis fin août à Kigali. Il a été inculpé mi-septembre pour « terrorisme, meurtre et financement de rébellion ».

Ce vendredi 2 octobre, la justice rwandaise doit se prononcer sur une demande en appel de remise en liberté sous caution. Ses enfants dénoncent le refus fait aux avocats qu'ils avaient choisis pour lui, de le défendre. Ils demandent à la Belgique qui lui a octroyé la nationalité depuis plus de 20 ans d'intervenir pour qu'il quitte le Rwanda.

Appel à la Belgique

« Notre père est un citoyen belge, rappelle Carine Kanimba, la fille de Paul Rusesabagina. Les autorités lui ont accordé le statut de réfugié politique et en faisant cela, ont accepté de le protéger contre les persécutions dont il était la cible au Rwanda. En 1999, il a obtenu la nationalité, à une époque où le Rwanda ne tolérait pas la double nationalité. Il est donc devenu citoyen belge et uniquement belge ».

« Nous demandons aux autorités belges de protéger leurressortissant, et de le ramener chez lui à la maison le plus rapidement possible, poursuit-elle. Il faut que le ministre belge des Affaires étrangères et celui de la Justice nous expliquent comment il est possible qu'un citoyen belge soit kidnappé et détenu illégalement par le Rwanda et qu'ils ne disent rien. Nous travaillons étroitement avec l'ambassade à Kigali mais on a besoin qu'ils soit plus actifs, vraiment. On ne sait même pas dans quelles conditions notre père est détenu. L'ambassade de Belgique doit faire plus pour nous ».

Ce jeudi, le MRCD [Mouvement rwandais pour le changement démocratique], le parti de Paul Rusesabagina, a également appelé à ce qu'il soit jugé en Belgique ou aux États-Unis mais pas au Rwanda, et dénoncé le refus fait à ses avocats d'entrer sur le territoire rwandais.