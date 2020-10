Afrique: Daniel Kabugi, étudiant en ingénierie biomédicale - La lutte contre la Covid-19 a suscité des innovations

interview

Pouvez-vous nous parler un peu de vous ?

Je m'appelle Daniel Kabugi et j'ai 24 ans. Je suis étudiant en quatrième année d'ingénierie biomédicale à l'université de Kenyatta.

Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce cours ?

J'ai toujours été fasciné par les machines et l'électronique depuis ma jeunesse. L'ingénierie biomédicale m'a donné l'occasion d'exercer mes capacités en mathématiques et en innovation pour aider à résoudre les problèmes de la société.

Comment contribuez-vous à la lutte contre COVID-19 dans votre pays ? Comment votre travail a-t-il changé depuis l'apparition de COVID-19 ?

Je fais actuellement partie d'une équipe de 16 personnes qui travaille sur une invention locale appelée "Tiba Vent", un ventilateur mécanique qui aide les patients atteints de la COVID-19 à respirer. Depuis le début de cette pandémie, nous avons travaillé sans relâche pour mettre des ventilateurs abordables à la disposition du public.

De plus, dans mon comté natal de Kajiado, je suis un animateur de jeunes et j'aime offrir mes services bénévolement. Je continue à participer à des forums en ligne qui visent à former des volontaires de la santé communautaire, et avec la société de la Croix-Rouge du Kenya, je mène une campagne de sensibilisation à la santé mentale chez les jeunes. Depuis que la pandémie a éclaté, mes heures de travail et ma charge de travail ont augmenté.

Qu'est-ce qui vous affecte le plus dans cette situation ? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer ? Comment faites-vous face à la situation ?

Même si mon programme scolaire a été interrompu, d'un autre côté, ma passion pour aider ma communauté à résoudre les problèmes du système de santé s'est accrue. C'est ce qui me comble plus. Mes coéquipiers dans ce projet de ventilateur sont devenus ma nouvelle famille depuis que nous passons près de 19 heures par jour à travailler ensemble. Pendant nos courtes pauses, nous faisons équipe et jouons sur le terrain ensemble, entre autres choses.

Quelle stratégie, selon vous, a bien fonctionné dans ce combat et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ?

Je suis heureux qu'elle ait suscité l'innovation parmi les nations et la capacité à utiliser des matériaux disponibles localement pour renforcer leur lutte contre la COVID-19. Le défi a été de sous-estimer la pandémie.

Quel est votre message aux habitants de votre pays en cette période de COVID-19 ?

Les gouvernements doivent donner la priorité à la santé. Il n'est pas nécessaire de se précipiter vers des économies totalement ouvertes alors que le risque est encore élevé. De plus, le public doit adhérer et soutenir les mesures décidées par son gouvernement. Prenons également des initiatives personnelles pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent. Pour les jeunes, chacun d'entre nous peut faire quelque chose pour soutenir la lutte contre cette pandémie, faisons-le, aussi petite soit-elle.