Togo: 33 ministres forment le gouvernement de Victoire Tomégah-Dogbé (la Liste complète)

Le nouvel exécutif que dirigera le nouveau Premier ministre togolais, Mme Victoire Tomégah-Dogbé est connu. Il s'agit d'une équipe composée de 34 ministères dont quatre sont au titre de la présidence de la République.

Si plusieurs ministres de l'ancienne équipe sont laissés sur la touche, on peut constater que certains gardent leurs portefeuilles en la personne de Gilbert Bawara, Gal Yark Damehame, Payadowa Boukpessi, Prof Robert Dussey, Sani Yaya, Pius Agbétomey Christian Trimua, Cina Lawson Mustafa Mijiyawa, Zouréatou Tchacondoh épouse Kassa-Traoré et Kodjo Adédzé. Si certains comme Lékpa Bégbéni, Foly Bazi Katari, et Atcha-Dédji Affoh parviennent à se maintenir au sein de l'exécutif, ils vont devoir changer de portefeuille.

On note des nouveaux venus comme entre autres Mme Adjovi Lolonyo Apédo, à l'Action sociale, Mme Essozinam Maguerite Gnakadè au ministère des Armées, de Professeur Akoda Ayéwadan, à la Communication, Kossi Lamadokou, à la Culture, Bouraima Kanfitine Tchédé Issa au Désenclavement et des pistes rurales, Miriam Dossou d'Almeida au Développement à la Base, de Kokou Tengué à l'Economie maritime ou encore de Tièm Bolidja à l'Eau et à l'Hydraulique villageoise, ou encore du Professeur Komlan Dodzi Kokoroko à l'Enseignement primaire, secondaire et de Prof Ihou Watéba à l'Enseignement supérieur ... .

Dans les lignes qui suivent, voici l'équipe gouvernementale au complet :

Ministre de l'action sociale de la promotion de la femme et de l'Alphabétisation Mme Adjovi Lolonyo Apédo épouse Anakoma

Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du développement des territoires, Payadowa Boukpessi

Ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, prof Robert Dussey

Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et du développement rural, Antoine Lekpa Bégbéni

Ministre des armées, Mme Essozinam Maguerite Gnakadè

Ministre du commerce, de l'industrie et de l'a consommation locale, Kodjo Sévon Tépé Adédzé

Ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement, Professeur Akoda Ayéwadan

Ministre de la Culture et du tourisme, Kossi Gbégnon Lamadokou

Ministre du Désenclavement et des pistes rurales, Bouraima Kanfitine Tchédé Issa

Ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes Mme Miriam Dossou d'Almeida

Ministre des droits de l'homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement, Elinam Massia Christian Trimua

Ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Bolidja Tièm

Ministre de l'Economie et des Finances, M. Sani Yaya

Ministre de l'Economie maritime de la pèche et de la protection côtière, M. Kokou Tengué

Ministre de l'Economie numérique et de la transformation digitale, Mme Cina Lawson

Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l'Artisanat, prof Komlan Dodzi Kokoroko

Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Prof Ihou Watéba

Ministre de l'Environnement et ressources forestières, M. Katari Foly Bazi

Ministre de la Fonction publique, du Travail et du dialogue social, M. Gilbert Bawara

Garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation, M. Pius Agbétomey

Ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, Prof Mustafa Mijiyawa

Ministre de la sécurité et de la Protection civile, Gal Damehame Yark

Ministre des Sports et des Loisirs, Médecin Commandant Kama Lidi K. Gessi

Ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Atcha-Dédji Affoh

Ministre des Travaux publics, Mme Zouréatou Tchacondo, épouse Kassa Traoré

Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, de la Réforme foncière, M. Kofi Tsolényanu

Ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et du Développement des territoires, chargé du Développement des territoires, M. Essomanam Edjéba

Ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, chargé de l'enseignement technique et de l'Artisanat, M. Eké Hodin

Ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, chargé de l'Accès universel aux soins, Dr Mamésilé Akla Agba Assih

Ministre Secrétaire général du Gouvernement, Kanka Malik Natchaba