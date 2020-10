Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Des éminents juristes et parlementaires pour renforcer les capacités de nouveaux élus

Le Bureau de l'Assemblée nationale a organisé du 21 au 25 septembre dernier une session d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques parlementaires.

Organisé en collaboration avec l'Institut Alternative et Initiatives Citoyennes pour la Gouvernance Démocratique que dirige Me Sylvain Lumbu et avec appui de l'Ambassade de France en RDC, ce séminaire visait à renforcer les capacités des Députés dans leur double mission d'élaborer des lois et de contrôler le Gouvernement, les entreprises, les services et établissements publics.

Ainsi, durant 5 jours, les élus du peuple ont-ils eu l'occasion d'être plus éclairés, de cerner et de mieux comprendre la complexité de leur environnement de travail , le Parlement étant une institution à la fois politique, juridique et sociale, et de baliser le chemin pour une législature qui devrait être productive et déterminante pour l'avenir de la démocratie, le développement économique et le progrès social en RDC .

Mais, le point le plus marquant de ce séminaire de formation parlementaire aura été la qualité des interventions qui s'explique par le choix des intervenants.

En effet, le Bureau de l'Assemblée nationale et l'IAICGD ont mis à la disposition des participants des juristes chevronnés et des parlementaires rodés qui ont partagé leurs expériences avec les élus de la législature en cours (2018-2023).

Parmi ces éminents juristes et parlementaires, on peut citer :

Charles CHRISTOPHER

Maître de conférence de droit public et Administrateur intérimaire à l'Institut d'Etudes politiques de Toulouse, en France. Il a une riche expérience des pratiques législatives. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment en droit constitutionnel.

Christophe LUTUNDULA APALA PENE APALA

Avec une expérience parlementaire de plus de 28 ans, depuis la Conférence Nationale Souveraine de 1992, l'élu de Katako-Kombe est une référence nationale en matières parlementaires.

Eminent juriste, Christophe Lutundula siège depuis plus d'une dizaine d'années aux sessions de l'Union Interparlementaire de Genève et l'Assemblée parlementaire de la Francophonie dont il a été durant plusieurs années dans le staff dirigeant. Au plan parlementaire national, il a signé plusieurs réalisations, dont la Commission d'enquête sur l'exploitation illicites des ressources naturelles en Rdc, la co-rédaction de la Constitution du 18 février 2006 et l'initiative en cours de la révision de la loi organique sur la Commission Electorale Nationale Indépendante.

Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU

Professeur d'université et avocat d'affaires, Grégoire BAKANDEJA a été Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, Président du conseil d'administration de la banque centrale du Congo, Ministre de l'Economie, Député National et Président de la stratégique commission économique et financière de l'Assemblée nationale pendant la législature 1+4, de 2003 à 2006. Il a à ce titre présenté et conduit les débats sur l'élaboration de plusieurs lois à caractère économique et financière. Avec l'enquête parlementaire de la commission dite BAKANDEJA, 7 Ministres du Gouvernement 1+4 ont été sanctionnés et révoquées. Le Professeur Bakandeja est un spécialiste en droit des ressources naturelles et du droit économique international. Il est également Professeur visiteur à l'Université Paris I.

François BOKONA WIIPA BONDJALI

Juge à la Cour Constitutionnelle depuis 2018, François BOKONA WIIPA est Docteur en droit et Professeur de droit public à la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Élu deux fois aux législatives de 2006 et 2011 à Inongo, en province du Maï-Ndombe, François BOKONA a été durant 6 ans, de 2012 à 2018, président de la délicate et prestigieuse Commission Politique, Administrative et Juridique (PAJ) de l'Assemblée nationale. Il a donc défendu et conduit la production de plus d'une centaine de lois.

Avec Aubin Minaku, il a co-écrit le Lexique des Assemblées politiques délibérantes, un riche ouvrage de vocabulaire juridique, politique et parlementaire. BOKONA est un des rares juristes à avoir collectionné trois toges: avocat, professeur d'université et juge. Avec en plus un galon de président de la commission Politique Administrative et Juridique de l'Assemblée nationale.

C'est donc cette riche expérience de producteur de droit, enseignant de droit, plaideur et praticien du droit et acteur de haut niveau dans l'application du droit qui été mise à la disposition de nos très respectables élus, au palais du peuple.

Tous ces éminents juristes et parlementaires ont animé des thèmes comme l'Ethique du parlementaire, la Fonction législative, la Fonction de Contrôle parlementaire et l'amélioration de la gouvernance, les questions budgétaires, la prise de parole en public, la diplomatie parlementaire, l'environnement du Député, les Vacances parlementaires etc.

Ce renforcement des capacités des élus est à mettre à l'actif de l'Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine MABUNDA, qui a personnellement présidé cette session de formation.

Des initiatives à saluer et à multiplier, pour un réajustement qualitatif de la production législative.

