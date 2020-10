Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte le calendrier de la session de septembre

Les Députés nationaux savent maintenant ce qui les attend tout au long de la session parlementaire de septembre. En effet, l'Assemblée nationale a adopté depuis ce jeudi 1eroctobre 2020, le projet de son calendrier des matières à examiner au cours de la présente session de septembre.

Ainsi, plusieurs nouvelles matières ont été inscrites, hormis les arriérés de la session de mars. Outre la validation des pouvoirs pour les Députés nouvellement admis à l'Assemblée nationale, le calendrier est constitué des arriérés législatifs (16 propositions/projets de lois), les nouvelles matières (10 propositions/projets de lois), contrôle parlementaire, contrôle budgétaire, réquisitoires du PGR près la cour de cassation, l'examen des rapports annuels des institutions d'appui à la démocratie (cndh+ceni) ainsi que les synthèses des rapports des vacances parlementaires.

Le budget 2021 ainsi que le collectif budgétaire 2020 sans oublier la réédition des comptes 2019 auront une attention spéciale de la part des élus nationaux. La Présidente de la Chambre basse du parlement a insisté sur le fait que ce calendrier reste ouvert à toute autre proposition ultérieure.

Parmi les matières à traiter durant la présente session, il y a, entre autres, la proposition de loi modifiant et complétant la loi organique portant fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), initiative de Christophe Lutundula, laproposition de loi modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal et le projet de loi portant modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège; la « proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 013/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et des compétences des institutions judiciaires» des Députés Aubin Minaku et Garry Sakata (FCC) sont toujours en examen au niveau de la commission PAJ.

En gros, il n'y a donc aucune minute à perdre pour les élus nationaux qui sont appelés à travailler véritablement pour la République.