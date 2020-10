Congo-Kinshasa: Hausse du prix du pain et diminution de son grammage - L'expertise de l'OCC sollicitée

Ces dernières semaines, les Kinois s'étaient plaints de ce que le pain qu'ils achetaientn'arrivait plus à combler leurs attentes comme par le passé. Il avait la même forme mais ne rassasiait plus ; il en fallait plus pour calmer un enfant. Visiblement, il devait y avoir quelque chose qui lui était arrivé.

Les plaintes des consommateurs parvinrent aux vendeuses d'abord. Celles-ci les répercutèrent au service commercial des Boulangeries qui les firent parvenir au Patron. Mais, ceux-ci ne firent rien pour changer la situation.

Dans l'entre-temps, les services du ministère de l'économie s'emparèrent du dossier et c'est ainsi que le Kinois Lambda en vint à entendre parler du fameux grammage du pain.

Le grammage du pain est simplement le poids en grammes de différents ingrédients intervenant dans la fabrication du pain. En d'autres termes, quel nombre de gramme de chaque ingrédient entre dans la pâte qui est cuite pour fabriquer le pain. Au fait, un boulanger peut très bien cuire un pain ayant la même forme, mais ayant moins d'ingrédients. Il peut bien diminuer la quantité d'ingrédients qui interviennent dans sa fabrication et en produire un moins cher, tout en donnant l'air de le produire de même type. Le client n'y verrait que du feu. Sauf que pour ceux qui en font une consommation quotidienne, le subterfuge va vite être découvert. Il leur faudra consommer un nombre de pain plus important pour arriver au seuil de satisfaction qu'ils avaient. Dans ce cas-là, le boulanger a simplement diminué le grammage de son pain.

C'est-ce qui serait arrivé au "pain Victoire" et qui aurait suscité tant d'émoi et des remous au sein de la population de la Capitale rd-congolaise. Le sujet était suffisamment important pour déplacer les Ministres Jean- Lucien Busa et Acacia Bandubola vers la Direction Générale du "Pain Victoire" pour discuter de la diminution du grammage du pain produit par cette boulangerie et de son incidence. Se pourrait-il que le Directeur Général ait ordonné la diminution du grammage de son pain pour garder la même marge bénéficiaire malgré la fluctuation sur le marché des devises et sans augmenter le prixunitaire du pain ?

Or, il existe en République Démocratique du Congo des textes réglementaires en matière de fixation des prix et de grammage standard pour la production du pain. Le boulanger doit avoir touché à ces éléments pour rester dans ses marges tout en donnant l'air de n'avoir rien fait.

Pour lever toute équivoque, le ministre a instruit son administration représentée par le Secrétaire Général du Ministère de revoir le prix de pain, cette fois-ci en tenant compte du grammage, afin que la population se remette à se procurer du pain au prix réel. L'Office Congolais de Contrôle sera prié de vérifier la conformité de prix par rapport au grammage du pain produit pour rendre la décision ministérielle effective.

Le Directeur Général de l'Office Congolais de Contrôle et son équipe qui accompagnaient les Ministres dans sa ronde ont promis de mettre leur expertise au service du bien-être de la population.