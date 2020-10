Congo-Kinshasa: Le Karmapa - « Je suis mal compris par le corps médical de mon pays... »

Peu avant le verdict final, le Palais de la Justice à Kinshasa était en ébullition. D'une part, les avocats, les auxiliaires de la justice, les fans et le ministère public étaient aux antipodes au sujet de l'interdiction de la chanson « Mama Yemo » du chanteur congolais Le Karpama, Prince de la Rumba, par la Commission nationale de censure et des spectacles.

C'était un mercredi 30 septembre pas comme les autres au Parquet de la Gombe où une confusion totale a régné entre les parties lors de l'audience sur la chanson « Mama Yemo » de l'artiste.

Il a fallu plus d'une heure pour que la justice puisse dire le droit et le juge se prononce pour ou contre la diffusion de cette belle œuvre qui défraye la chronique en RDC.

Au final, la justice a tranché en faveur de Karmapa. Ainsi, la chanson « Mama Yemo »est libérée et peut donc être jouer librement à travers les radios et télévisions sur toute l'étendue de la République.

Abordé par le journal La Prospérité, le Prince de la Rumba a salué la justice congolaise pour la qualité et surtout sa neutralité dans le traitement de ce dossier qui a pris un engouement fracassant dans l'opinion nationale. Il a également manifesté sa gratitude à son avocat Maître Kibuka Raphaël qui s'est battu bec et ongles pour défendre avec perspicacité une cause juste.

«J'ai été inspiré par les médecins... »

Parlant de sa motivation dans la composition, l'artiste a fait savoir que l'inspiration est venue des propos tenus par le corps médical par rapport à leur revendication sur les systèmes de santé en RDC qui est pratiquement délaissé par les autorités.

«J'étais révolté un jour devant mon petit écran à la maison de voir des médecins congolais eux-mêmes dire qu'un grand hôpital comme Mama Yemo n'a pas d'ambulance, pas de scanneur. Voilà pourquoi, je me suis décidé à écrire cette chanson pour plaider afin que les conditions de travail de nos médecins et la situation dans nos hôpitaux publics s'améliorent et que le taux de mortalité baisse. Car, on meurt trop en RDC», a déclaré Le Karmapa.

Toutefois, la star s'est dit être très surprise par la décision de la commission nationale de censure qui avait interdit la chanson alors que son œuvre constitue un véritable plaidoyer en faveur des médecins et les malades.

"J'étais surpris par la convocation du Parquet qui, selon la justice, ma chanson ternit l'image de l'hôpital général de référence de Kinshasa.Or, j'ai voulu juste interpeler nos dirigeants afin qu'ils puissent ouvrir l'œil et voir certaines mauvaises réalités qui se passent dans nos hôpitaux et qui n'honorent pas l'image de notre grand pays. Moi-même, j'ai été victime d'un phénomène appelé « Pharmapoche » à MamaYemo... ", a expliqué le Prince de la Rumba.

Seulement, le chanteur regrette que son combat soit mal compris par des personnes que lui défend à travers son art.

«La chanson du peuple est autorisée de diffusion mais le combat pour la réhabilitation des hôpitaux publics continue... », dixit Le Karmapa.

Le Peuple gagne toujours...

Ce qu'il faut retenir, un artiste est en quelque sorte la Voix des Sans voix. Un peu comme un journaliste qui décrit ce qu'il voit. La vérité c'est comme la fumée. Il est difficile de la cacher.

Pour les uns et les autres, réduire en silence perpétuel l'artiste ou censurer son œuvre signifie condamner toute une société croupissant dans la prison macabre du désespoir.

A travers sa chanson, Karmapa dénonce un crime d'un pseudo Elite congolaise dont l'âme est perdue. Il interpelle toute la conscience nationale contre l'abandon des édifices publiques dont « Mama Yemo » n'est qu'une illustration parmi tant d'autres établissements médicaux de l'Etat.

Avec des paroles engagées, le chanteur fait un procès pour crime de lèse -hôpital.

La réalité est que le pays a vécu 60 ans de régression sociale sans aucune politique claire basée sur un hôpital de qualité.

En vrai dire, «Mama Yemo» n'existe plus. A travers son cantique, l'artiste fait juste allusion à tous les hôpitaux publics du pays qui se trouvent aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé.

Pour Karmapa, sa musique, au-delà de ses belles mélodies, constitue simplement une façon pour sensibiliser les politiques. L'idéal est que les dirigeants redynamisent le système sanitaire, qui passe par l'amélioration de salaire, le bon traitement du personnel de santé, la meilleure prise en charge des patients et la réhabilitation des infrastructures médicales. Car, un médecin ou un infirmier mal payé est exposé à des pratiques anti-serments d'Hippocrate, telle que exposée par l'artiste dans son cantique. Conséquence : il devient un pire danger pour les malades qui sont transformés à des machines à sous. Alors qu'un corps médical a pour mission ultime de soulager les malades. Puisque c'est Dieu qui guérit !

Beaucoup de congolais pensent que l'on devait donner un prix spécial au chanteur Karmapa, plutôt que censurer sa dénonciation.

En lieu et place de traumatiser le musicien qui n'a fait que dénoncer le dysfonctionnement du système de santé, certains observateurs invitent, par ailleurs, le Président de la République a envoyé son ministre de la santé publique pour enquêter et inspecter sur la situation dans les officines de l'Etat.

Au Ministre de la justice d'interdire, par contre, d'autres chansons obscènes qui sont diffusées tout au long de la journée dans nos médias audiovisuels ainsi que dans des bars. Point n'est besoin de citer leurs titres qui sont d'ailleurs connus de tout le monde. Ces chansons dont les contenus portent atteinte aux mœurs et détruisent et excitent la jeunesse à la dépravation des valeurs culturelles de la société.

Propos recueillis par Jordache Diala