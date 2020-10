Congo-Kinshasa: Démarrage du championnat national - Renaissance du Congo et Maniema Union ne jurent que par une victoire

C'est ce vendredi 2 octobre que sera donné le coup d'envoi de la 26ème édition de la Ligue nationale de football (Linafoot), au stade de Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Le FC Renaissance du Congo et l'AS Maniema Union à l'affiche de ce tout premier match de la saison, veulent chacune entamer la compétition par une victoire.

Les deux entraîneurs : Mohamed Daoula Lopembe pour les Unionistes et Papy Bruniol Ntumba Ngalamulume des Renais se sont exprimés jeudi à la conférence de presse d'avant match au stade de Martyrs. En tout cas pour les deux, c'est la victoire ou rien.

Daoula Lopembe, le premier à prendre à la parole, a commencé par dire qu'en quittant Groupe Bazano pour Maniema Union, il a personnellement revu cette saison ses ambitions à la hausse. Puis, il a trouvé Maniema Union qui a aussi ses propres ambitions. Conscient du travail qui l'attend tout au long de la saison, Daoula dit qu'il faudrait commencer par prendre les trois points à l'entame du jeu : « nous entendons entamer ce championnat dans des très bonnes conditions, c'est-à-dire, prendre les trois points. Nous n'allons pas jouer contre une victime expiatoire, nous jouons contre Renaissance du Congo, l'équipe de "Bana Fibo". Je sais que ça va bouger, ça va être difficile, mais il va falloir pour nous d'être très concentrés, être très costauds derrière, être patients dans la conservation du ballon, et être beaucoup plus réalistes, parce que les occasions seront là, nous allons nous procurer des occasions, mais l'objectif c'est de les mettre au fond du filet, et faire ce bon résultat».

Mohamed Daoula, vêtu des couleurs traditionnelles de son équipe, a ajouté que le temps de mettre en pratique tout ce qu'on a fait pendant plus d'un mois de préparation est arrivé. « Nous nous sommes préparés pour faire un bon match et encaisser les 3 points devant Renaissance du Congo», a-t-il rassuré.

Maniema Union, faut-il rappeler, a quitté son fief de Kindu depuis plus d'un mois et a élu domicile à Kinshasa.

"Nous allons mettre Maniema Union en difficulté... "

Pour sa part, le coach adjoint et préparateur physique de Renaissance, Papy Bruniol Ntumba Ngalamulume qui s'est présenté à la place de Camille Bolombo empêché, a indiqué que ça ne sera pas un match facile : « nous allons mettre Maniema union en difficulté. C'est vrai qu'ils viendront avec un sursaut d'orgueil, pensant qu'ils vont trouver un boulevard. Non, ça ne sera pas un match facile pour eux, même s'ils ont une longueur d'avance par rapport à nous en terme de préparation», a-t-il souligné. La saison passée Renaissance du Congo avait terminé le championnat à la 6ème place. L'objectif cette saison c'est de terminer parmi les trois premiers et aller en Afrique, a rappelé Papy Bruniol Ntumba.

D'où, il faudrait déjà donner un signal fort au premier match à domicile malgré l'absence de ses supporteurs au stade, le match étant à huis clos. Tandis que pour Maniema Union qui ne se comporte plus en une simple équipe de province, il faudrait déjà se mettre en confiance par une victoire à l'entame du championnat, baliser déjà le chemin, avant de mettre le cap vers l'Afrique, où il représentera très bientôt la RDC à la prochaine édition de la Coupe de la Confédération. Que le meilleur gagne.