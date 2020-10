Cote d'Ivoire: Actions de désobéissance civile de l'opposition - Innocent Yao (PJDCI rurale) confirme le meeting du Felicia

Interrogé le jeudi 1er octobre 2020 sur le document publié par le site d'information Afrikipresse relativement au plan d'actions de l'opposition ivoirienne concernant la désobéissance civile, le président de la Jpdci rurale Innocent Yao a indiqué que le document n'est pas de l'opposition.

Il a confirmé néanmoins la tenue du meeting le 10 septembre 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny et signalé que les autres étapes relèvent des prérogatives de la direction.

« L'information ne vient pas de chez nous. Si tu écris quelque chose ce sont les gens du Rdr là. Eux ils pensent que nous avons des méthodes très bizarres, c'est eux qui ont fait ça. Sinon chez nous le meeting là on l'a annoncé officiellement, c'est le 10. On ne cache pas les choses. Et puis si on veut marcher on sort et on marche. Pour le meeting on a fait réunion avec tous les délégués de Côte d'Ivoire avant hier , ça été annoncé par la presse. Le meeting aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny », a t il fait savoir.

À la question de savoir les autres étapes de la désobéissance civile, il a déclaré : "Les autres c'est du ressort de notre direction. On communique sur toutes les activités qu'on doit mener. Nous ne faisons pas les choses de façon clandestine. C'est quand tu fais les choses de façon clandestine , c'est là tu te cache pour faire rébellion. Pour nous on ne se cache pas pour faire les choses clandestinement. On annonce ».