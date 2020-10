Ile Maurice: Cour d'investigation du «Wakashio» - Le public a jusqu'au 16 octobre pour déposer

Dans quelles circonstances le MV Wakashio, vraquier battant pavillon panaméen, s'est-il échoué au large de la côte de Pointe-d'Esny le 25 juillet, vers 19 h 30 ? Et quand la coque s'est-elle fissurée ? C'est ce que devra déterminer la cour d'investigation, présidée par l'ancien juge Abdurafeek Hamuth et ses deux assesseurs, Jean Mario Genevieve, Marine Engineer, et Johnny Lam Kai Leung, Marine Surveyor.

Avant que les dépositions ne soient entendues, tous ceux, qui détiennent des informations (particuliers, associations, organisations) et qui veulent déposer, ont jusqu'au 16 octobre pour s'inscrire et de rédiger une brève déclaration sur le sujet qu'ils souhaiteraient aborder lors des travaux en cour. Ceux qui souhaiteraient faire des recommandations devront également soumettre leurs noms et coordonnées afin de pouvoir déposer. Les auditions seront ouvertes au public avec un accès limité dans la salle à cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19.