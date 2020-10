Cote d'Ivoire: Maladies du manioc - Une application intelligente conçue pour le diagnostic et la surveillance

Après un constat d'indisponibilité de matériel végétal de plantation ou de boutures de bonne qualité et la faible connaissance de gestion des maladies virales liées au manioc, il a été conçu un application intelligente pour le diagnostic et la surveillance des maladies du manioc.

Ce projet financé par le Fciad/Firca est piloté en Côte d'Ivoire par le programme Wave-Ufhb (Central and West Africa Virus Epidemiology). Le projet a été présenté au cours d'un atelier à Jacqueville le mercredi 30 septembre 2020.

Le lancement de cette application selon le coordonnateur, Nazaire Kouassi, permettra aux agents de développement agricole, les producteurs de manioc et les fournisseurs de matériel végétal d'être autonomes dans l'identification des maladies et dégâts dans les champs de manioc par une application qui sera installée sur un téléphone portable de « type Smartphone ».

L'objectif à la fin des activités du projet est de permettre aux producteurs de mettre en place de nouveaux champs de manioc tout en évitant l'utilisation des boutures infectées.

La rencontre va servir au Fciad/Firca d'informer et de partager les idées et le contenu du projet avec les autorités administratives et coutumières, producteurs, semenciers et agents de développement des départements de Bouaké et de Yamoussoukro à travers la sensibilisation ainsi que ceux de la ville de Dabou et Jacqueville.