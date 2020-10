Cote d'Ivoire: Eparchie Orthodoxe des Rites Orientaux de France et d'Afrique - Le Révérend Père Abba ACHIJA Pacôme-Marie a célébré un an de sacerdoce

Une année après avoir annoncé son appartenance officielle à L'éparchie orthodoxe des Rites Orientaux de France et d'Afrique dont le Métropolite est Sa Béatitude Nicolas, le Révérend-Père Abba Achija Pacôme-Marie a célébré le 29 septembre sa première année de sacerdoce au Centre œcuménique Saints Basile et Thérèse dans la commune de Cocody-Angré.

« La loi de l'amour est la loi qui va nous qualifier et plus nous exerçons un ministère de puissance, plus les gens nous acclament et plus Dieu va nous tester par rapport à l'amour. Notre capacité à pouvoir rester ferme à notre appel, à ne pas descendre à un certain niveau et à être en prière même pour ceux qui nous attaquent, fait que Dieu nous qualifie et crée un environnement pour notre élévation », a souligné avec insistance Abba Achija, au cours de la Divine liturgie d'action de grâce (Messe Orthodoxe).

Ordonné officiellement Exorciste, puis Diacre, Achija est à ce jour Révérend-Père et Exorciste dans l'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique en Côte d'Ivoire.

Missionnaire, il continue avec la bénédiction du Primat de l'Éparchie à laquelle il appartient, de conduire un ministère marial, œcuménique, apostolique et prophétique nommé désormais "Ministère Famille des Peuples".

Ce ministère est basé au Centre Œcuménique Saints Basile et Thérèse, qui abrite également la Paroisse Théotokos, l'Ong Bethsael International et le Ministère Marial des guerriers de Prière.