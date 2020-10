Cote d'Ivoire: Didier Drogba - L'Ivoirien a reçu son trophée du président de l'UEFA 2020

Comme annoncé, Didier Drogba a été honoré ce jeudi. L'ancien international ivoirien était effectivement en Suisse où il a reçu le trophée du président de l'UEFA 2020 à l'occasion du tirage au sort de la ligue des champions.

Drogba est le premier africain et non européen à recevoir ce prix et a été choisi aussi bien pour ses qualités sur le terrain qu'à l'extérieur.

« Didier est un héros au yeux de millions de fans de football pour ses exploits tout au long de sa brillante carrière de joueur. C'est un leader - un pionnier. Il m'a marqué pas son talent, sa force et son intelligence, mais surtout pour son appétit insatiable de réussite - un aspect de sa personnalité qui est tout aussi présent dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu », a déclaré Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA.

« Avoir remporté la Champions League et avoir marqué pour mon pays en Coupe du monde sont des choses dont je ne pouvais que rêver lorsque j'étais enfant », a indiqué Drogba. « Il y a tant d'enfants dans les pays en développement qui ont le potentiel nécessaire pour devenir non seulement footballeurs, mais aussi médecins, enseignants et ingénieurs. C'est la raison pour laquelle il est aussi important d'aider et de soutenir les jeunes pour les aider à réaliser leurs rêves et leurs objectifs », a-t-il ajouté.