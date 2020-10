Maroc: Vahid Halilhodzic prend la défense de Munir El Haddadi

Hispano-marocain, Munir El Haddadi a pris la décision dans un premier temps de jouer pour l'Espagne. Avant de faire volte-face et opter finalement pour le Maroc. Critiqué de partout après sa convocation, Vahid Halilhodzic le défends devant la presse.

El Haddadi est le grand bénéficiaire de la réforme de la FIFA sur les binationaux. Après avoir été un international espagnol et non convoqué depuis 2014 , le joueur du FC Séville s'impatiente et va finalement jouer pour les Lions de l'Atlas. Ayant subi de vives critiques, l'ex sociétaire du FC Barcelone a eu un soutien de taille.

« Je veux que vous sachiez que les joueurs qui viennent, c'est leur décision sans aucune pression de Vahid, ni de qui que ce soit », a fait savoir le sélectionneur du Maroc.

Avant de conclure : « Depuis 6 mois, vous n'imaginez pas combien de fois on a parlé. (... ) Ils sont aussi Marocains, comme vous (les journalistes présents en conférence de presse, ndlr). Ne dites pas qu'ils sont à moitié-Marocains. Je pense que leurs paroles sont sincères et qu'ils veulent vraiment apporter un plus à l'équipe du Maroc ».

Munir El Haddadi fera ses grands débuts avec les Lions de l'Atlas lors de la Journée FIFA du mois d'octobre. Le Maroc affronte en match amical le Sénégal le 9 octobre et la RDC le 13. Ses premiers pas seront scrutés à la loupe.