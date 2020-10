Gabon: Octobre Rose - Guy Patrick Obiang Ndong et l'effectivité de la 7è édition

Libreville, le 1eroctobre 2020 -Afin de s'assurer de l'effectivité du démarrage des activités de la 7ème édition d'Octobre Rose dans les structures sanitaires, le ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a effectué une visite de contrôle des Centres hospitaliers universitaires accompagné des membres du Programme national de protection et contrôle contre cancers (PNPCC).

De cette visite il ressort que les unités dédiées à ces activités sont opérationnelles tant le plan organisationnel que technique. Le bilan des prestations de cette première journée donne un total de deux cent quarante (240) femmes dépistées dont cent (100) femmes pour le cancer du col et cent quarante (140) pour le sein. Parmi ces femmes, trois (3) ont été référées dont une (1) pour le cancer du sein et deux (2) pour le cancer du col de l'utérus. Les activités de sensibilisation ont concerné trois cent soixante-quatorze (374) personnes dont trois cent trente-neuf (339) femmes et trente-cinq (35) hommes.

Au terme de sa visite, le Ministre a relevé que le Gabon célèbre cette année la 7ème édition de la campagne Octobre Rose, au cours de laquelle les actions de sensibilisation, de promotion et de dépistage sont intensifiées. « Nous avons une organisation qui permet que le dépistage soit effectif tout au long de l'année. Bien qu'il faille susciter la mobilisation des femmes à faire le dépistage, il faut aussi tenir compte que celui-ci doit se faire dans le triste respect des mesures barrières notamment le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains afin d'éviter toute contamination. »

Il a également invité les populations à démystifier le cancer : « Le cancer est synonyme de mort dans notre pays. Mais grâce aux efforts de la Première Dame et son plaidoyer, nous avons pu dédramatiser le cancer et faire en sorte qu'il ne soit plus perçu comme une fatalité mais comme de l'espoir ;l'espoir grâce au personnel qui a été formé pour une meilleure prise en charge des patientes et aux plateaux techniques améliorés ». Rappelons que la prise en charge est gratuite aussi bien pour le dépistage que pour les différents examens qui seront réalisés durant le mois d'octobre.

Enfin, il convient de rappeler qu'Octobre Rose est une initiative insufflée par la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba à travers le programme Agir contre le Cancer de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO).