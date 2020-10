Madagascar: Lutte contre le tabagisme - L'application des sanctions sera plus sévère

Un fumeur accoutumé peut terminer jusqu'à plus d'un paquet par jour. (Crédit photo : Anja RANDRIAMAHEFA)

Dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, le ministère de la Santé publique a tenu hier une conférence de presse pour réaffirmer son engagement en faveur de cette cause. Le tabagisme entraînerait le décès de 8.300 personnes par an à Madagascar.

Le directeur de l'Office national de lutte antitabac, a rappelé que depuis 2004 « diverses lois ont été élaborées pour lutter contre le tabagisme. Les publicités sur le tabac sont par exemple interdites tout comme la consommation de tabac dans des lieux publics (bus et bureaux) ». Ce qui est plus ou moins appliqué puisque plus personne ne fume dans les véhicules de transport en commun depuis des années. Par contre, dans certains bureaux, certains fumeurs allument encore leurs cigarettes à l'abri des regards que ce soit dans la fonction publique que dans le secteur privé. Après, le commerce de certains produits contrefaits également sont punis par la loi, le directeur de l'OFNALAT d'ajouter que « demander à des enfants de commercialiser du tabac, ou leur permettre d'en acheter, sont passibles de sévères sanctions. Par ailleurs, tous les produits contenant du tabac vendus sur le territoire national doivent porter un message de sensibilisation sur les conséquences néfastes du tabagisme ».

Application. Ceci n'est qu'une mise en garde. Après cette conférence de presse, le ministère de la Santé publique s'apprête à appliquer les sanctions pour quiconque ose encore outrepasser la loi. « Il est de notre devoir à tous d'endiguer ce fléau qui fait chaque année 8.300 victimes à Madagascar et plus de 8 millions de personnes dans le monde » a conscientisé l'OFNALAT.

Revirement de situation. Si l'on remonte dans le temps, on peut s'apercevoir qu'au départ, les cigarettes étaient considérées comme des produits révolutionnaires, tendances et ont bénéficiées d'une promotion démesurée au niveau mondial. Aujourd'hui que le monde s'est rendu compte des dégâts qu'entraîne le tabac sur la santé, le discours a complètement changé partout et le tabac est devenu l'ennemi public numéro Un. Or, ce produit nocif entraîne une accoutumance, ce qui explique pourquoi de nombreux fumeurs éprouvent des difficultés à s'en défaire. Mais comme il s'agit d'un produit qui fait rentrer beaucoup d'argent dans les différents pays du monde, son commerce reste libre malgré ses effets néfastes avérés.