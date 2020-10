Madagascar: Protection de l'environnement - L'ambassade de l'Inde passe à l'énergie verte

La promotion des énergies renouvelables pour la protection de l'environnement figure parmi les points communs entre l'Inde et Madagascar.

Inauguration ce jour à l'ambassade de l'Inde à Tsaralalàna, qui va désormais passer à l'énergie propre et verte.

Lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution de l'environnement... Tels sont les objectifs communs de Madagascar et de l'Inde, qui sont tous deux membres de l'Alliance solaire internationale qui vise à promouvoir l'énergie solaire. Pour marquer encore plus son engagement, l'ambassade de l'Inde a annoncé qu'elle passera à l'énergie solaire à compter de ce jour, à l'occasion de la grande finale de la célébration de l'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi. «

C'est la première ambassade indienne au monde à devenir une ambassade à utiliser une énergie propre et verte avec l'installation de 8 KW de centrale solaire sur son toit. Le gouvernement indien a pour politique de promouvoir l'énergie propre et verte pour atténuer le changement climatique et atteindre les objectifs de développement durable. C'est dans le sillage de la vision de notre honorable Premier ministre Shri Narendra Modi de faire la transition vers une énergie propre et verte que l'Alliance solaire internationale a été fondée en 2018 », a indiqué l'ambassade de l'Inde à Madagascar, dans son communiqué.

Engagés. A noter que Madagascar figure parmi les membres fondateurs de l'Alliance solaire internationale. Selon son ambassade à Madagascar, le Premier ministre indien a appelé à connecter l'approvisionnement en énergie solaire à travers les frontières, donnant le mantra de « One Sun One World One Grid » (OSOWOG) . Dans le cadre de ce programme OSOWOG, l'Inde envisage de disposer d'un réseau de transport d'électricité interconnecté à travers les nations pour la fourniture d'énergie propre. A noter que ce pays d'Asie dispose actuellement de 37 gigawatts d'électricité solaire installés et a relevé son objectif de capacité d'énergie renouvelable de 2015, initialement de 175 gigawatts, à 500 gigawatts d'ici 2030. C'est dans cette même optique que l'ambassade de l'Inde à Antananarivo a entrepris un projet d'installation de panneaux solaires sur son toit, pour passer à l'énergie solaire, en collaborant avec Vision Madagascar, une entreprise malgache.