Madagascar: Football - Fosa Juniors - Le capitaine Baggio quitte le navire ?

Baggio, à l'extrême droite, quittera le groupe pour une destination inconnue.

Que s'est-il passé au Fosa Juniors pour que la crème quitte tour à tour le bateau. Après les entraîneurs Menakely Ruphin et Titi Rasoanaivo quoique ce dernier est revenu pour occuper un autre poste, voilà que le capitaine emblématique du Fosa, Baggio a quitté le navire.

Une mésentente plutôt qu'une suite d'un quelconque transfert, explique-t-on dans le camp majungais. Et comme on ne voit aucun renfort arriver, on en tire une conclusion pas facile à digérer sur ce départ de ce club qui, comme toutes les autres équipes de Pro League, a choisi d'observer un break en ce qui concerne la participation à la coupe d'Afrique des clubs.

Faute d'un champion déclaré pourtant, cette place en Ligue des champions devait revenir au Fosa Juniors mais manifestement le club subit aussi cette crise liée au coronavirus.

Fosa Juniors est-il en train de faire sien cette politique de reculer pour mieux sauter ? Cela a tout l'air avec le recours à un entraîneur étranger dont on parle de plus en plus dans la Cité des Fleurs.

Un grand club ne meurt jamais, a-t-on l'habitude de dire. A preuve, le Real de Madrid a ravi le titre de champion d'Espagne même après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Et si Baggio part, il y a encore Donga pour faire tout le boulot comme il l'a jusqu'ici réussi. A charge pour le nouvel entraîneur de réussir à maintenir l'équilibre du groupe.

Alefa Fosa !