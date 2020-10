Madagascar: Consortium MadaBel - Pour la promotion du leadership humaniste à Madagascar

Les trois coachs de MadaBel font partie d'un vaste réseau de 34 000 coachs de la John Maxwell Team. (crédit photo : Princy)

Le consortium MadaBel a été créé il y a quelques mois par trois experts en leadership et en développement personnel certifiés de la John Maxwell Team. Deux Malgaches, Mirana Rasamimanana et Bakoliarisoa Rakotomalala, et un belge, Gérald de Woot de Trixhe. Ces trois coaches souhaitent proposer aux propriétaires et dirigeants d'entreprises malgaches une approche novatrice avec le leadership humaniste. MadaBel vient de signer un partenariat avec Tanà Hotel pour l'organisation de plusieurs sessions de formation sur une durée d'un an renouvelable. Il s'agit de formation à la demande en fonction des envies et des besoins de chaque participant. Il propose la maîtrise de l'image de soi, la communication et le feedback d'équipe, le leadership, la capacité à prendre des décisions, le pilotage de la performance, mais aussi le style de personnalité et la valorisation des points forts. Les salles pour les formations et les résidences sont offertes par Tanà Hotel.

Pour le consortium MadaBel : « il s'agit d'ajouter de la valeur aux leaders qui ont le pouvoir de multiplier à leur tour la valeur d'autres personnes. Nous sommes convaincus que les entreprises qui misent sur le développement de leurs leaders augmenteront leur pouvoir d'attirer les bons profils d'employés, heureux de travailler pour un employeur qui prend soin d'eux ». Comme son nom l'indique, le leadership humaniste met l'humain au cœur des préoccupations. Dans le milieu professionnel, ce concept entend combiner les valeurs positives du leadership et de l'humanisme. Un dirigeant peut par exemple être bienveillant envers lui-même et ses collaborateurs tout en provoquant chez son équipe l'envie de donner le maximum pour réussir les missions qui leur sont confiés. Tout cela s'apprend et dans ce partenariat nouvellement signé, des sessions de 90 minutes, d'une demi-journée ou de 2 jours sont accessibles à Antananarivo pour les intéressés.