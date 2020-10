Madagascar: Zukkie Kardinal - « Sambora amin'ny bongany » transgresse le « soatoavina malagasy »

Les facebookers en parlent. Mercredi 30 septembre dernier, un morceau d'un artiste en herbe est censuré. « Sambôra amin'ny bongany » est au cœur des débats dans les bars des grandes villes de Madagascar.

"Bonga" est la partie intime de l'homme. Une partie sensible qu'il ne faut pas évoqué lors d'une grande réunion familiale. Pourtant,Zukkkie Kardinal en parle ouvertement et évoque dans ces refrains. Écrit il y a deux ans, le morceau est la deuxième chanson,après « Drako hely » de Rijiade, a suscité une polémique à Madagascar. « Je l'ai posté sur youtube en janvier 2019 et le teaser du clip a été sorti le mois de mars 2020. Le lundi 21 septembre dernier, je l'ai republié » a affirmé le jeune homme. D'après l'auteur, les propos dans le single sont féministes. « Plusieurs femmes sont victimes d'abus sexuels effectués par les hommes. Elles sont impuissantes face à cette situation » a-t-il expliqué.

Mais le ministère de la Communication et de la Culture ne le voit pas de cet œil. Le communiqué est clair. "Sambôra amin'ny bongany" « porte atteinte aux valeurs communes du Soatoavina malagasy ainsi que des bonnes mœurs« .

La mauvaise compréhension des dialectes ou parler de chaque région demeure dans cet Etat dit « Unitaire« . La manière de voir les choses est différente. Un problème de compréhension à résoudre. Alors, les artistes s'autocensurent. Et cette situation pose un problème majeur puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement.

Certains auditeurs et inconditionnels de Zukkie Kardinal sont sidérés après avoir vu ou lu la déclaration du ministère de la Communication et de la Culture. » dans la chanson, Zukkie chante, ' il était un petit navire'. Je ne vois pas où est le problème » a affirmé une fan. « Certes, le clip est un peu sexy, mais, bon nombre d'artistes font comme la même chose. Peut-être que ce n'était pas son jour de chance » ricane un facebooker. Zukkie Kardinal a fait un long chemin pour être tristement célèbre ! Il lui a fallu huit ans pour devenir une star.

Amateur de ragga, Zukkie Kardinal fait son premier contact avec la musique en 2012. Après avoir travaillé sans relâche, il réalise son rêve et sort un single, « Zaricko miaro vanio » en 2016. La musique était une passion et un moyen d'expression. Alors, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Comme les adolescents de son âge, le jeune homme avait les chanteurs jamaïcains comme idoles. Pour gagner leur cœur, il sort un single « Maximum« ,une chanson d'animation qui remplit les pistes de quelques « night club » de la région Sava. mais « Maximum » ne connaît pas une envergure nationale. Conscient que le ragga sature les ondes des radios de la Grande Île, Zukkie choisi une autre voie, faire du « socca music », un rythme mélange de dancehall et de « tropical music ». Ce rythme sang-mêlé l'a propulsé jusqu'à ce qu'il ait connu la descente en composant « Sambôra amin'ny bongany » .