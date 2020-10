Madagascar: Décès du Frère Romain - Le sport malgache en deuil !

Éducateur hors pair, Frère Romain a consacré sa vie aux jeunes et au sport.

On savait que la maladie l'avait obligé à rentrer chez lui au Québec. Avec le poids de l'âge, ses jours étaient comptés, et ce décès du Frère Romain survenu mardi dernier fait encore aujourd'hui très mal dans le milieu sportif malgache, à qui il a tout donné.

Après avoir donné vie à l'École du Sacré Cœur à Antanimena pour couper court à une habitude coloniale qui réservait une meilleure éducation à l'élite non malgache, il est parti à Toliara pour fonder une autre école du Sacré Cœur. Là où il a passé presque toute sa vie à servir le sport de cette ville qui lui doit tout. Vraiment tout.

Ce Frère vraiment pas comme les autres, directeur de l'École Sacré Coeur, s'est investi corps et âme dans le développement du sport, et en particulier le handball de l'ASCO, auteur de plusieurs titres de champion de Madagascar. D'autres disciplines, telles l'athlétisme et le judo de cette Cité du Soleil, ont pris leur envol grâce au dévouement de Romain Bruno Légaré.

Il savait que le sport était un instrument indissociable de l'éducation des jeunes. C'est ce qu'il ne cessait de répéter lorsque l'occasion se présentait. Après Toliara, il est parti à Ambatolampy pour donner au sport local une autre dimension. Il mettait aussi en avant la communication. Personnellement, j'étais en très bons termes avec ce Frère, un vrai, qui me taquinait en envoyant des communiqués et me demandant de les réécrire dans un style « rabaryen » qu'il conservait ensuite jalousement dans son bureau à Tsianaloka. Au bilan, personne ne lui arrive à la cheville en matière de développement du sport à Madagascar. Un grand homme qui est pourtant resté très discret, un autre signe de sa grandeur d'âme.

Repose en paix Frère Romain.