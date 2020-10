Sénégal: Poursuivi pour escroquerieet charlatanisme - Le prévenu écope de deux mois ferme

Le juge des flagrants délits de Dakar a relaxé, hier, M. Diop pour le délit d'escroquerie, mais l'a condamné à deux mois ferme pour charlatanisme et coups et blessures volontaires (Cbv) au préjudice de M. L. Aïdara.

Les faits remontent au 24 août 2020. Le plaignant, M. L. Aïdara, après avoir perdu la chaîne de sa copine, s'est attaché les services du prévenu, M. Diop pour étouffer l'affaire. «J'ai connu le sieur Diop par le biais d'un ami qui m'a vanté ses pouvoirs mystiques. C'est dans ce sens que je suis allé le voir pour qu'il m'aide à étouffer mes déboires avec mon amie qui m'accuse d'avoir volé sa chaîne en or estimée à plus de 300.000 FCfa», a déclaré le plaignant. Malheureusement, a-t-il poursuivi, le prévenu lui a soutiré beaucoup d'argent sans aucun résultat. «Sa stratégie consistait à me demander de l'argent pour, a-t-il dit, faire des offrandes. Au total, je lui ai remis 280.000 FCfa», a confié M. L. Aïdara.

Pour Me Youssoupha Camara de la partie civile, le prévenu n'est qu'un escroc qui excelle dans le charlatanisme pour bien ferrer «ses proies». «Les faits sont constants, car il a lui-même avoué avoir encaissé de l'argent. Il a été payé pour un service, il doit assumer les conséquences. Je lui réclame 400.000 FCfa pour le préjudice subi», a plaidé Me Camara.

«Le sieur Aïdara est venu me voir pour une affaire de chaîne disparue. Je lui ai demandé 100.000 FCfa pour étouffer l'affaire», a relaté le prévenu. Mais il a précisé que ce dernier n'a pas respecté ses recommandations. «Je lui ai demandé de faire des sacrifices, mais il a refusé sous prétexte qu'il ne dispose pas de moyens», s'est-il défendu. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a confirmé le délit de charlatanisme. «Il y a charlatanisme lorsque les activités occultes portent atteinte à une propriété privée.

La remise de la chaîne a bel et bien eu lieu tout comme l'argent. Le prévenu s'est engagé à formuler des prières pour le plaignant sachant qu'il n'est pas un marabout», a confié le maître des poursuites qui a requis 6 mois ferme contre le sieur Diop. Me Iba Mar Diop de la défense a plaidé la clémence arguant la bonne foi de son client. «Il a reconnu les faits. C'est un délinquant primaire à qui on doit tendre la perche. Je demande une application bienveillante de la loi pénale», a sollicité l'avocat. Le tribunal a, dans son délibéré, relaxé M. Diop du délit d'escroquerie et l'a condamné à deux mois ferme pour charlatanisme et Coups et blessures volontaires (Cbv) au préjudice de M. L. Aïdara.