Cote d'Ivoire: Lancement du projet "Agir 3" pour l'emploi des jeunes à Guiglo - Les conseils de Mamadou Touré et Anne Ouloto aux jeunes

Mamadou Touré, ministre de l'Emploi et de la Promotion de la jeunesse par ailleurs, député de Daloa a procédé le jeudi 24 septembre 2020 à Guiglo dans la région du Cavally au lancement officiel de la troisième phase de l'emploi jeune du projet "Agir 3".

Selon Mamadou Touré, ministre de l'Emploi et de la Promotion de la jeunesse, 900 jeunes dans le Cavally bénéficieront des moyens de l'État pour développer leurs projets, se prendre en charge. Le projet prendra en compte tous les jeunes de Côte d'Ivoire et le financement s'élèvera à une hauteur de 450.000.000 de francs CFA. « Venir vous écouter, pour moi, c'est agir rapidement à vos préoccupations. Et je m'engage à financer tous vos projets que vous allez me soumettre afin de donner encore plus d'emplois aux jeunes et de leur donner de la chance pour se prendre en charge. Mais, je vous demande d'être un exemple moderne pour la nouvelle génération.», a-t-il indiqué. Mamadou Touré en a profité pour entretenir les jeunes du Cavally sur la situation socio-politique actuelle et les a invités à la non-violence.

« Votre maman, Madame la ministre Anne Désirée Ouloto a beaucoup aimé sa région, surtout sa jeunesse du Cavally dont elle se soucie. Et c'est pourquoi quand nous sommes ensemble, entre nous, les collègues ministres, elle nous met la pression pour venir booster et avoir un regard penchant sur le développement du Cavally. C'est pourquoi, je vous demande de ne pas écouter les destructeurs car l'avenir appartient à la jeunesse de Côte d'Ivoire et votre destin est aussi dans votre main. Ne vous laissez pas instrumentaliser par les politiciens. Nous avions un défi à relever et aujourd'hui le Cavally a la priorité et est à l'honneur », a-t-il laissé entendre. Il a exhorté les jeunes à entreprendre dans des domaines tel que l'élevage, le commerce, le transport et de monter un bon projet qui peut mettre ensemble les leaders de la jeunesse du Cavally dans une collaboration parfaite et existante.

Mamadou Touré a rassuré les jeunes que les projets indiqués seront financés très rapidement et au-delà des 450 millions de l'État, une somme de 100 millions sera ajoutée pour couvrir les besoins du financement des jeunes du Cavally. Après les doléances formulées par les jeunes dans le cadre de l'insertion emploi- jeune et la création d'emplois, Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, par ailleurs, présidente du Conseil régional du Cavally a salué l'engagement pris par les jeunes, afin de mettre le travail au premier plan. Elle a également donné des conseils d'usage à ses jeunes afin de tourner dos définitivement à la violence. « C'est le travail qui détermine l'homme. Et sans le travail l'homme n'est rien. Ce que je vous demande pour celui qui a un projet, qu'il le monte et aille le déposer à l'agence emploi-jeune que les mairies ont mise en place dans la région. », a-t-elle conseillé. Poursuivant, la ministre a fait savoir à son collègue Mamadou Touré que le prix pour la paix sera désormais célébré dans le Cavally avec pour capitale Guiglo dont le nom signifie cité du pardon qui a tourné le dos définitivement à la violence.