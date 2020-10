Cote d'Ivoire: Fils unique - «Imiter les hommes politiques n'est pas sans risque»

interview

Vos imitations de voix sont si crédibles que l'on est tenté de se demander si c'est un talent inné ou le fruit de longs exercices ?

Je pense surtout qu'il s'agit d'un don. Mais ce don ne se limite pas à la faculté d'imiter des voix. J'ai une capacité à exceller dans presque tous les domaines dans lesquels je m'engage, pourvu que cela me passionne. Très tôt au primaire par exemple, j'excellais déjà dans le dessin sans aucune formation dans ce domaine.

Depuis quand exercez-vous l'art de l'imitation ?

Mon histoire avec l'imitation date de très longtemps. Mais au départ c'était un jeu, et cela se limitait principalement à amuser le public lors des cérémonies. Même si, il faut l'avouer cela me permettait déjà de remporter de nombreux concours. C'est à partir de 2010 que cela a pris une tournure professionnelle. Ensuite l'émission Bonjour 2018 m'a révélé au grand public.

Avez-vous déjà obtenu des prix ?

Oui. A ce jour, j'ai dans mon escarcelle 3 prix glanés. Notamment, le prix du meilleur humoriste en 2010 à l'émission Star de demain. C'est le concours Ivoir'humour qui m'a décerné mes deux autres prix. Notamment celui de révélation de l'année en 2019, et celui de meilleur imitateur en 2020.

Votre pseudonyme Fils unique a-t-il une signification particulière ?

Au départ mon pseudonyme c'était «Le centième fils de Jean Miché Kankan». Parce que ce dernier avait beaucoup d'imitateurs. Mais un jour, après une prestation, Digbeu Cravate qui l'avait beaucoup appréciée, m'a baptisé Fils unique. Voici l'histoire de ce pseudonyme.

On l'a remarqué, vous avez une capacité exceptionnelle d'improvisation. C'est un impératif pour exceller dans l'humour ?

Je dirai même que c'est fondamental. L'humour est une matière dynamique, elle n'est pas figée. Contrairement à ce que pensent de nombreuses personnes, une prestation ne se limite pas à venir réciter un texte sur une scène. Vous pouvez être interrompu à tout moment par une situation ou une intervention inattendue. Vous pouvez découvrir des éléments nouveaux durant votre prestation qu'il faille intégrer systématiquement dans votre pièce, avec ingéniosité et sans aucune latence. Il y a aussi l'interaction avec le public, les relances éventuelles qu'il faut assurer. C'est la raison pour laquelle un bon humoriste, au-delà de son talent, doit avoir une formation, une bonne base. Un passage par exemple à l'école du théâtre, comme ce fut mon cas, serait souhaitable.

Comment préparez-vous vos prestations ?

La plupart de mes prestations sont improvisées. Je ne sais jamais exactement ce que je vais faire avant de monter sur scène. J'ai des blagues pêle-mêle dans la tête, mais aucun schéma de prestation. Donc je monte toujours sur scène avec un tract renouvelé. C'est la fusion avec le public qui me stimule et m'inspire lors des prestations. Cela s'opère de façon presque magique au cœur de l'action.

A la radio tout comme dans vos spectacles, vous vous êtes spécialisé dans l'imitation d'hommes politiques. Une telle pratique ne comporte-t-elle pas des risques ?

Mon imitation du Président Laurent Gbagbo a débuté lors de la crise post-électorale. C'était un contexte tout à fait particulier. Cela m'a valu d'être assimilé de facto à un militant «Lmp». Des corps habillés ont même tenté de m'intimider afin que j'arrête. A l'époque, certains promoteurs de spectacles m'interdisaient l'imitation de certains personnages politiques. Une fois sur scène, je faisais fi de ces restrictions et je faisais mon travail. Cela vous donne une idée de l'hostilité que j'ai pu rencontrer dans l'option que j'ai choisie.

De tous les politiciens ivoiriens que vous imitez, quelle est la voix la plus facile et celle qui est plus difficile à reproduire ?

La voix la plus facile à imiter est celle du Président Alassane Ouattara. Et les plus difficiles restent celles de Soro Guillaume et Charles Blé Goudé sur lesquelles je travaille présentement. En dehors de ces voix, j'imite aussi celles de Mme Simone Ehivet Gbagbo, Mme Dominique Ouattara, le président Henri Konan Bédié, Jean Miché Kankan, le journaliste camerounais Alain Foka et j'en passe.

Quelles sont vos ambitions ?

Je projette pour l'année 2021 de me produire dans un one man show. Ce spectacle fera uniquement intervenir les hommes de l'arène politique ivoirienne et j'y travaille déjà.