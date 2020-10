Sénégal: Joal-Fadiouth - La ministre des Mines et de la Géologie octroie des financements à 26 groupements de femmes

Aïssatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie, a octroie mercredi des "financements remboursables" à 26 groupements d'intérêt économique (GIE) de la commune de Joal-Fadiouth, dans département de Mbour, pour leur permettre de mener à bien leurs activités génératrices de revenus.

Ces GIE de femmes ont reçu chacun une enveloppe d'un million de francs CFA. Quelque 24 autres groupements de femmes des 15 autres communes du département de Mbour vont se partager 24 millions de francs CFA, dans les jours à venir, soit une enveloppe globale de 50 millions de francs CFA.

Selon le chef de cabinet de la ministre des Mines et de la Géologie, Babacar Faye, Aïssatou Sophie Gladima a initié ce programme de financement des femmes pour leur permettre d'avoir des "capacités financières", en vue de bien mener leurs activités génératrices de revenus.

"Ces groupements bénéficiaires ont été identifiés sur des bases très claires, après plusieurs réunions d'information et de sensibilisation, pour éviter d'en faire bénéficier des groupements qui sont déjà endettés ou qui ont des difficultés de fonctionnement", a précisé M. Faye qui a représenté la donatrice lors de la cérémonie de lancement de ce programme.

Ce qui a surtout motivé l'initiative de mettre en place ce programme de financement, d'après Babacar Faye, c'est que dans certaines communes comme à Joal-Fadiouth, avec la pandémie de COVID-19, les activités des femmes transformatrices au niveau des différents sites, des mareyeuses et autres micro-mareyeuses avaient "complètement baissé".

"A un certain moment, avec les mesures de restrictions qui avaient été prises par l'autorité, les pêcheurs n'allaient plus en mer et cela s'est répercuté sur les activités des femmes. Ces financements vont servir d'appoint aux femmes qui sont impactées la pandémie", a souligné M.Faye.

Les bénéficiaires ont été formées en marketing, en techniques de commerce, en gestion, en comptabilité, en transformation de produits halieutiques, de céréales locales et de fruits et légumes et en micro-jardinage.

Parlant au nom des bénéficiaires, la micro-mareyeuse Germaine Siga Diouf a magnifié le caractère apolitique qui a guidé l'octroi de ces financements et a indiqué que cet argent qu'elles ont reçu va impacter "positivement" leurs activités professionnelles.