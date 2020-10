Sud-Soudan: Hamdouk se dirige vers Juba

Khartoum — Le Premier ministre Dr Abdallah Hamdouk s'est rendu ce matin dans la capitale de l'État du Soudan du Sud, Juba, pour participer à la cérémonie de signature de l'accord de paix, accompagné des ministres des affaires du cabinet, l'ambassadeur Omar Bashir Manis, le ministre de la Défense, Maj-Gen Yassin Ibrahim Yassin, la ministre du Travail et du Développement social,Mme Lina Al-Sheikh Mahjoub, la ministre de la Jeunesse et des Sports Mme Walaa Al-Boushi, et le Ministre des affaires étrangères par intérim, M. Omar Gamar El-Din.

Le Ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Abbas Madani, et le Ministre de l'Irrigation et des Ressources en Eau, M. Yasser Abbas, et le Secrétaire Général du Conseil des Ministres, M. Osman Hussein ont assisté à son départ à l'aéroport de Khartoum.