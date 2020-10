Soudan: Un appel à la coordination entre les autorités compétentes et le NEPAD pour le développement

Khartoum — Les participants à la première réunion du Conseil consultatif du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) ont appelé à la coopération et à la coordination entre les ministères et les autorités compétentes dans le domaine de la mise en œuvre des programmes et projets de développement du NEPAD dans le pays.

M. Faisal Abdul Rahim du part le ministère des Finances a déclaré que le ministère s'efforçait de renforcer les relations avec les partenaires de développement aux niveaux bilatéral, régional et international, et qu'il œuvre pour l'achèvement de la préparation d'une stratégie nationale de coopération au développement en coordination avec les ministères du commerce, de l'investissement et le développement des ressources en vue de financer des projets de développement était en cours.

M.Hassan Al-Khazin, coordonnateur de certains projets à la Banque mondiale, a déclaré qu'il n'y avait aucun problème de financement ou d'investissement pour les projets, mais plutôt un manque d'arrangement prioritaire, indiquant qu'il y avait un projet pour la banque avec 500000 dollars, en plus de l'existence de 100 projets de petites et moyennes industries qui accueillent 100000 jeunes hommes et femmes au cours des deux prochaines années.

Il a souligné qu'il existe un mémorandum d'accord entre la gouvernance fédérale et le ministère des Finances pour ces industries, appelant au soutien et à l'encouragement de l'innovation et des innovateurs de jeunes hommes et femmes dans le domaine de l'industrie et du développement économique, et a confirmé la volonté de la Banque mondiale de les soutenir avec des équipements et appareils d'une valeur de 30 mille dollars, que le NEPAD supervise.