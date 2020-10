Soudan: 70 millions de dollars de la FAO pour atténuer les effets des inondations

Khartoum — Le Ministre par intérim de l'Agriculture et des Ressources naturelles Eng. Abdul-Gadir Terkawi a apprécié le grand rôle joué par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour aider le Soudan.

S'adressant jeudi à la réunion du ministère sur l'évaluation de l'impact des inondations au Soudan mercredi en présence de la ministre du Travail et du Développement social, Lina Al-Sheikh et le directeur des urgences de la FAO , Terkawi a affirmé la préoccupation de l'État vis-à-vis des personnes touchées par les inondations en formant un comité d'urgence dirigé par la ministre du Travail et du Développement social.

Il a expliqué que le ministère a commencé à identifier et à évaluer les effets des inondations et des pluies torrentielles, et que l'enquête complète a été menée en coopération avec la FAO à travers des visites sur le terrain, dans un certain nombre des États les plus touchés, selon la quelle la superficie agricoles touchées représentent 5 millions de feddans.

Pour sa part, la ministre du Travail et du Développement social a salué le rôle joué par la FAO et l'évaluation rapide des effets des inondations, appelant à des efforts concertés de la part des jeunes, du secteur privé et de la société civile pour faire face aux effets des inondations et des pluies torrentielles.

Le directeur de la division des urgences à la FAO a souligné l'importance de la coopération avec le ministère de l'Agriculture pour développer le secteur agricole au Soudan, annonçant la contribution de 70 millions de dollars de l'organisation pour parer aux effets des inondations, soulignant que l'organisation a défini des cadres. pour fixer des priorités de coopération conjointe pour atteindre la sécurité alimentaire et sortir de cette épreuve.